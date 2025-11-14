'Yamal se ne obnaša kot športnik, uničil si bo kariero'

Javier Clemente ima pri 75 letih ogromno nogometnih izkušenj. Igralsko kariero je preživel pri Athletic Bilbau, s katerim je nato kot trener med drugim dvakrat postal španski prvak. Vodil je še nekaj španskih velikanov, vrsto let pa preživel tudi v reprezentančnem nogometu, kjer je imel selektorsko vlogo pri Španiji, Srbiji, Kamerunu in Libiji.

Znan je tudi po tem, da pri svojih izjavah ne ovinkari, ampak jasno izrazi svoje mnenje. Tako je bilo tudi ob pogovoru za španski radio Cadena SER, kjer je beseda tekla tudi o Laminu Yamalu. "Kot nogometaš je zelo dober, vendar je težava v tem, da se v zasebnem življenju ne vede kot športnik. Če tega ne popravi, ne bo zdržal dolgo," je uvodoma dejal Clemente.