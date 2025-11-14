Svetli način
'Yamal se ne obnaša kot športnik, uničil si bo kariero'

Barcelona, 14. 11. 2025 11.35

A.M.
Medtem ko je večina nogometnih zvezdnikov trenutno z reprezentančnimi kolegi, Lamine Yamal zdravi težave v predelu dimelj. O mladem krilnem napadalcu je spregovoril dolgoletni španski selektor Javier Clemente, ki meni, da si bo s svojimi dejanji izven zelenic hitro uničil kariero.

Javier Clemente na klopi španske izbrane vrste na Euru 1996
Javier Clemente na klopi španske izbrane vrste na Euru 1996 FOTO: AP

Javier Clemente ima pri 75 letih ogromno nogometnih izkušenj. Igralsko kariero je preživel pri Athletic Bilbau, s katerim je nato kot trener med drugim dvakrat postal španski prvak. Vodil je še nekaj španskih velikanov, vrsto let pa preživel tudi v reprezentančnem nogometu, kjer je imel selektorsko vlogo pri Španiji, Srbiji, Kamerunu in Libiji.

Znan je tudi po tem, da pri svojih izjavah ne ovinkari, ampak jasno izrazi svoje mnenje. Tako je bilo tudi ob pogovoru za španski radio Cadena SER, kjer je beseda tekla tudi o Laminu Yamalu. "Kot nogometaš je zelo dober, vendar je težava v tem, da se v zasebnem življenju ne vede kot športnik. Če tega ne popravi, ne bo zdržal dolgo," je uvodoma dejal Clemente.

Lamine Yamal
Lamine Yamal FOTO: AP

Ta je imel ob svojih izjavah v mislih številne kontroverzne situacije, v katerih se je Yamal v preteklih mesecih znašel. Začelo se je z zloglasno zabavo za 18. rojstni dan, nekatere motijo tudi določeni posnetki, ki jih deli na družbenih omrežjih, nazadnje pa je razburil Špansko nogometno zvezo, ki ni bila obveščena o tem, da bo prestal postopek zdravljenja zaradi bolečin v predelu dimelj, zaradi katerega selektorju ne bo na voljo za odločilni tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo.

Mnogi so tudi mnenja, da v letošnji sezoni ne igra na takšnem nivoju, kot v lanski. "Nasprotniki so ga prebrali, vedo, kako igra in kako ga zaustaviti. Je zelo kakovosten, naredi lahko marsikaj, tako da ga je potrebno pokrivati na poseben način," je še dejal Clemente in dodal, da Yamal v prihodnosti ne bo tako spektakularen, kot je bil v začetni fazi svoje nogometne poti.

