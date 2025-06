Yamal slavil v slogu Ronalda: Je legenda, zelo ga spoštujem

Lamine Yamal je ponovno dokazal, da trenutno sodi v sam vrh svetovnega nogometa. Na tekmi proti Franciji je hitro po začetku drugega polčasa furiji priboril enajstmetrovko, odgovornost za strel pa prevzel kar sam in prednost aktualnih evropskih prvakov povišal na 3:0. V nadaljevanju je s svojim drugim golom na tekmi poskrbel za petardo v mreži Francije, zadetek pa proslavil v slogu Cristiana Ronalda , proti kateremu se bo v nedeljskem finalu pomeril prvič v svoji karieri.

Ronaldo je zadetek na način, da je sedel na oglasni pano ob robu igrišča in pogledal proti tribuni, prvič proslavil leta 2017, ko je v dresu Real Madrida na prvem polfinalnem obračunu Lige prvakov proti mestnim rivalom dosegel hat-trick. Od takrat je to slavje uporabil večkrat, prvič pa se je v tem slogu zadetka razveselil tudi Yamal in o tej temi spregovoril po tekmi: "Ronaldo je legenda. Zelo ga spoštujem, ampak v nedeljo je moja naloga, da zmagam."