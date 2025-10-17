Yamal prenehal deliti avtograme svojim navijačem

Yamal namerava ponudbo sprejeti, to pa bo precej vplivalo na njegov stik z navijači. Osebni svetovalci za trženje so mu namreč naročili, naj se navijačem preneha podpisovati, da bi cena njegovega avtograma zrasla. Manj kot je podpisanih artiklov v obtoku, višja je namreč njihova cena.

18-letni čudežni deček Barcelone Lamine Yamal je na pragu nove donosne pogodbe. Po poročanju španskega časnika Mundo Deportivo je nogometni zvezdnik prejel ponudbo spletne strani, ki se ukvarja s prodajo športnih dresov in drugih kosov oblačil, ki jih krasijo originalni avtogrami športnikov.

In kot kaže, je mladi zvezdnik nasvet že pričel upoštevati. Privrženci napadalca Barcelone bodo tako morali, če bodo želeli priti do artiklov z njegovim avtogramom, te kupiti prek spletne strani, ki jih bo prodajala.

To so za Mundo Deportivo potrdili tudi viri iz katalonskega kluba, ki so pojasnili, da se 18-letnik z navijači še vedno fotografira, vendar avtogramov ne deli več.

Tak način trženja izdelkov s podpisi športnikov je sicer zelo pogost v ZDA, poslužuje se ga marsikateri zvezdnik lige NBA, med njimi naj bi bil tudi LeBron James.