Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Nogomet

Yamal prenehal deliti avtograme svojim navijačem

Barcelona, 17. 10. 2025 20.26 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Ž.Ž.
Komentarji
9

Mladi nogometni zvezdnik Lamine Yamal, ki je v zadnjem času že tako ali tako pogosto na udaru kritik zaradi svojega zasebnega življenja, je s svojo najnovejšo potezo znova pritegnil veliko pozornosti športne javnosti. Odločil se je namreč, da svojim navijačem ne bo več delil avtogramov, artikle s svojim podpisom pa bo prodajal na za to specializirani spletni strani.

Lamine Yamal
Lamine Yamal FOTO: Profimedia

18-letni čudežni deček Barcelone Lamine Yamal je na pragu nove donosne pogodbe. Po poročanju španskega časnika Mundo Deportivo je nogometni zvezdnik prejel ponudbo spletne strani, ki se ukvarja s prodajo športnih dresov in drugih kosov oblačil, ki jih krasijo originalni avtogrami športnikov. 

Yamal namerava ponudbo sprejeti, to pa bo precej vplivalo na njegov stik z navijači. Osebni svetovalci za trženje so mu namreč naročili, naj se navijačem preneha podpisovati, da bi cena njegovega avtograma zrasla. Manj kot je podpisanih artiklov v obtoku, višja je namreč njihova cena.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

In kot kaže, je mladi zvezdnik nasvet že pričel upoštevati. Privrženci napadalca Barcelone bodo tako morali, če bodo želeli priti do artiklov z njegovim avtogramom, te kupiti prek spletne strani, ki jih bo prodajala. 

To so za Mundo Deportivo potrdili tudi viri iz katalonskega kluba, ki so pojasnili, da se 18-letnik z navijači še vedno fotografira, vendar avtogramov ne deli več.

Tak način trženja izdelkov s podpisi športnikov je sicer zelo pogost v ZDA, poslužuje se ga marsikateri zvezdnik lige NBA, med njimi naj bi bil tudi LeBron James.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet barcelona lamine yamal avtogram Lamine Yamal avtogrami navijači športne novice
Naslednji članek

Mura še naprej ostaja brez zmage, tokrat remizirala z Aluminijem

KOMENTARJI (9)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
antimilan
17. 10. 2025 21.49
najboljše da mu še njegov d kupite .
ODGOVORI
0 0
Slavic
17. 10. 2025 21.08
-10
Tamal Yamal je res dober. Škoda, da so mu "ukradli" žogo za najboljšega... Užitek ga je gledat, kako dribla. Nikoli ne veš, kam bo šla žoga za razliko od Ronalda, ko naredi bicikl in je to to. Upam, da bo zdrav in da ne bo zašel na kriva pota. Upam...
ODGOVORI
2 12
cripstoned
17. 10. 2025 21.11
+4
Spet en ki spremlja nogomet 3mesece...
ODGOVORI
5 1
cripstoned
17. 10. 2025 21.08
+6
Tako pac je ko igras za sodnisko varcelono kjer si pri 18letih lahko vecji od kluba tvoj idol pa je neymar...LOL
ODGOVORI
8 2
Definbahija
17. 10. 2025 21.01
+7
Si misli da je Air Jordan. On ne sme podpisovati če ni njegova uradna vizitka. Samo razlika med MJ in tem golobradcem so zvezdne galaksije
ODGOVORI
8 1
REAList7
17. 10. 2025 20.52
+10
Komaj 18 let ima in že tako poln sebe da glava boli. Grozno. Dam mu max 5 let, potem pa bo šla njegova kariera samo še strmo navzdol.
ODGOVORI
11 1
300 let do specialista
17. 10. 2025 20.42
+7
A zdej jih bo preko Temuja prodajal?
ODGOVORI
10 3
pravica1
17. 10. 2025 20.41
+5
Ce 7 let bo v slovenski ligi igral 😂
ODGOVORI
8 3
HALAcR7
17. 10. 2025 20.36
+4
Kako bo mali škljempo hitro padel,,previsoko leta,,varca pa vedno kot cunja od kluba
ODGOVORI
9 5
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306