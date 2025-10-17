Yamal prenehal deliti avtograme svojim navijačem

18-letni čudežni deček Barcelone Lamine Yamal je na pragu nove donosne pogodbe. Po poročanju španskega časnika Mundo Deportivo je nogometni zvezdnik prejel ponudbo spletne strani, ki se ukvarja s prodajo športnih dresov in drugih kosov oblačil, ki jih krasijo originalni avtogrami športnikov.
Yamal namerava ponudbo sprejeti, to pa bo precej vplivalo na njegov stik z navijači. Osebni svetovalci za trženje so mu namreč naročili, naj se navijačem preneha podpisovati, da bi cena njegovega avtograma zrasla. Manj kot je podpisanih artiklov v obtoku, višja je namreč njihova cena.
In kot kaže, je mladi zvezdnik nasvet že pričel upoštevati. Privrženci napadalca Barcelone bodo tako morali, če bodo želeli priti do artiklov z njegovim avtogramom, te kupiti prek spletne strani, ki jih bo prodajala.
To so za Mundo Deportivo potrdili tudi viri iz katalonskega kluba, ki so pojasnili, da se 18-letnik z navijači še vedno fotografira, vendar avtogramov ne deli več.
Tak način trženja izdelkov s podpisi športnikov je sicer zelo pogost v ZDA, poslužuje se ga marsikateri zvezdnik lige NBA, med njimi naj bi bil tudi LeBron James.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.