Yamal: To je najboljši gol, ki sem ga dosegel za Barcelono

17-letni Lamine Yamal je znova poskrbel za mojstrovino, ki je obkrožila nogometni svet. Mediji gol opisujejo kot tako popolnega, da vratar ni imel nikakršnih možnosti, da bi ga lahko ubranil. Kako je vse skupaj izgledalo, ste lahko videli v priloženem videu. "Resnično čudovit gol in to ni njegov prvi," poroča španska Marca. Nekaj podobnega mu je uspelo s špansko reprezentanco na zadnjem evropskem prvenstvu, ko so se Španci veselili naslova evropskih prvakov. Bilo je proti Franciji v polfinalu.

"Zelo sem vesel zanj, že nekaj časa ni uspel zadeti. Tudi on je bil vesel, saj je bil to pomemben gol tako zanj kot za nas. Bil je sijajen," je po tekmi dejal trener blaugrane Hansi Flick. Raphinha, ki je imel za seboj prav tako sijajen večer, je prikimal trenerju in prav tako pohvalil svojega soigralca: "Laminov gol je bil spektakularen. Pokazal je, kakšen igralec je. Igralec z izjemno kakovostjo. Enostavno ne gre drugače, kot da zmagamo s takšnim igralcem." Ravnodušen nad dogajanjem na zelenici ni ostal niti nogometaš sam. Poleg tega se je zelo razveselil napredovanja v četrtfinale tega tekmovanja. Napadalec je priznal, da je bil ta gol"najboljši, kar sem jih dosegel za Barcelono. Pravzaprav je izpadel zelo dobro." Tudi sam je dodal: "Bil je enak tistemu, ki sem ga dosegel na evropskem prvenstvu."

statistika tekme Barcelona - Benfica FOTO: sofascre icon-expand

Yamal je pri tako mladih letih že pravi rekorder. Na tekmi proti Benfici je postal najmlajši igralec, ki je na isti tekmi dosegel gol in asistenco v Ligi prvakov. Z golom proti Portugalcem ima Barcin igralec zdaj 12 golov v tej sezoni. Zadel je v vseh štirih tekmovanjih, v katerih je zaigral. Še najmanj "uspešen" je v domačem prvenstvu, toda že to nedeljo bo imel znova možnost za dokazovanje. Barcelono namreč čaka obračun z madridskim Atleticom. Boj za zmago v La ligi je še kako odprt. Barcelona in Real Madrid imata na vrhu 57 točk, Atletico jih ima na tretjem 56.