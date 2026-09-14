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Nogomet

Yamal: V boju za Zlato žogo sva samo še jaz in Mbappe

Ljubljana, 14. 09. 2026 14.17 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Kylian Mbappe in Lamine Yamal

Lamine Yamal, mladi španski nogometni reprezentant in zvezdnik Barcelone, je v intervjuju za Movistar samozavestno napovedal, da sta v boju za Zlato žogo, ki jo prejme najboljši nogometaš sezone, le on in napadalec Real Madrida Kylian Mbappe.

"Komu bi dal zlato žogo? Najboljšemu igralcu na svetu. Iskreno verjamem, da si jo letos zaslužim, glede na to, kaj sem osvojil. Bil sem španski prvak z Barcelono in svetovni prvak s Španijo. Po mojem mnenju sva z Mbappejem ta čas dva najboljša igralca na svetu. To je jasno in vsi, ki gledajo tekme, to vedo," je izjavil 19-letni krilni napadalec.

Lamine Yamal in Kylian Mbappe
Lamine Yamal in Kylian Mbappe
FOTO: AP

Na novinarski konferenci pred tekmo Lige prvakov je bil precej bolj skromen, zatrdil je, da novinarjev ne bo prosil, naj mu podelijo nagrado, da pa ima za sabo neverjetno sezono.

Mbappe pa je v ponedeljek v pogovoru z novinarji in nato v dolgem intervjuju za France Football, organizatorja podelitve Zlate žoge, izjavil, da ima veliko možnosti za prvo Zlato žogo, potem ko je poleti postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstev.

"Ni boljšega od mene v prejšnji sezoni," je izjavil 27-letni Francoz in poudaril, da je končal kot najboljši strelec v španski ligi, Ligi prvakov in svetovnem prvenstvu.

Mbappejev soigralec in lanski zmagovalec Ousmane Dembele pa vztraja, da mora nagrada ostati v rokah igralca PSG, dvakratnega evropskega prvaka. Podelitev nagrad za najboljšega nogometaša bo 26. oktobra v Londonu.

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