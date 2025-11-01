Yamal: Vsega je konec, a ne zaradi nezvestobe

Nogometni zvezdnik Lamine Yamal se po razhodu z Nicki Nicole poskuša vrniti v svojo najboljšo formo. Mladi krilni napadalec Barcelone se sooča z izzivi tako na igrišču kot zunaj njega, a klub upa, da bo kmalu znova navduševal s svojo blestečo igro.

Lamine Yamal FOTO: Profimedia icon-expand

Osebno življenje barcelonskega čudežnega dečka Lamina Yamala je bilo v zadnjih mesecih deležno velike pozornosti. Pred nekaj dnevi pa so španski mediji poročali, da se je 18-letni napadalec razšel s svojim dekletom, argentinsko pevko Nicki Nicole. Njuno razmerje je bilo potrjeno septembra, ko so pevko opazili na več barceloninih tekmah na olimpijskem stadionu, kjer je navijala za svojega partnerja. Po poročanju oddaje D Corazón in časnika Sport je nogometaš zdaj potrdil, da nista več skupaj, pri tem pa poudaril, da je šlo za sporazumno odločitev obeh.

"Nisva več skupaj, a ne zaradi nezvestobe. Preprosto sva se razšla in to je vse. Vse, kar zdaj kroži, nima nobene zveze z najinim razmerjem. Nisem bil nezvest niti nisem bil z drugo osebo," je pojasnil mladi nogometaš. Medtem pri Barceloni upajo, da bo 18-letnik po obdobju osebnih in telesnih izzivov znova dosegel svojo najboljšo formo. Ekipa se želi pobrati po porazu v El Clasicu, na katerem mladi napadalec ni imel večjega vpliva na igro.