Yamal: Vsega je konec, a ne zaradi nezvestobe

Osebno življenje barcelonskega čudežnega dečka Lamina Yamala je bilo v zadnjih mesecih deležno velike pozornosti. Pred nekaj dnevi pa so španski mediji poročali, da se je 18-letni napadalec razšel s svojim dekletom, argentinsko pevko Nicki Nicole.
Njuno razmerje je bilo potrjeno septembra, ko so pevko opazili na več barceloninih tekmah na olimpijskem stadionu, kjer je navijala za svojega partnerja. Po poročanju oddaje D Corazón in časnika Sport je nogometaš zdaj potrdil, da nista več skupaj, pri tem pa poudaril, da je šlo za sporazumno odločitev obeh.
"Nisva več skupaj, a ne zaradi nezvestobe. Preprosto sva se razšla in to je vse. Vse, kar zdaj kroži, nima nobene zveze z najinim razmerjem. Nisem bil nezvest niti nisem bil z drugo osebo," je pojasnil mladi nogometaš.
Medtem pri Barceloni upajo, da bo 18-letnik po obdobju osebnih in telesnih izzivov znova dosegel svojo najboljšo formo. Ekipa se želi pobrati po porazu v El Clasicu, na katerem mladi napadalec ni imel večjega vpliva na igro.
Nogometaš se sicer že nekaj časa sooča s poškodbo dimelj, težave ga pestijo od septembra, a za zdaj stanje ni tako resno, da bi bila potrebna operacija. V klubu so sicer nekoliko zaskrbljeni zaradi njegove forme, vendar obstaja možnost, da bo konec razmerja pozitivno vplival na njegovo osredotočenost, saj ima zdaj eno skrb manj zunaj igrišča.
Kljub temu ostaja Yamal eden najbolj nadarjenih mladih igralcev na svetu, in Barcelona upa, da se bo kmalu vrnil v tisto blestečo formo, s katero je navduševal že od svojega prodora med člane prve ekipe.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.