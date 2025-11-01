Svetli način
Nogomet

Yamal: Vsega je konec, a ne zaradi nezvestobe

Barcelona, 01. 11. 2025 18.13 | Posodobljeno pred 12 dnevi

Avtor
N.M.
Nogometni zvezdnik Lamine Yamal se po razhodu z Nicki Nicole poskuša vrniti v svojo najboljšo formo. Mladi krilni napadalec Barcelone se sooča z izzivi tako na igrišču kot zunaj njega, a klub upa, da bo kmalu znova navduševal s svojo blestečo igro.

Lamine Yamal
Lamine Yamal FOTO: Profimedia

Osebno življenje barcelonskega čudežnega dečka Lamina Yamala je bilo v zadnjih mesecih deležno velike pozornosti. Pred nekaj dnevi pa so španski mediji poročali, da se je 18-letni napadalec razšel s svojim dekletom, argentinsko pevko Nicki Nicole.

Njuno razmerje je bilo potrjeno septembra, ko so pevko opazili na več barceloninih tekmah na olimpijskem stadionu, kjer je navijala za svojega partnerja. Po poročanju oddaje D Corazón in časnika Sport je nogometaš zdaj potrdil, da nista več skupaj, pri tem pa poudaril, da je šlo za sporazumno odločitev obeh.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Nisva več skupaj, a ne zaradi nezvestobe. Preprosto sva se razšla in to je vse. Vse, kar zdaj kroži, nima nobene zveze z najinim razmerjem. Nisem bil nezvest niti nisem bil z drugo osebo," je pojasnil mladi nogometaš.

Medtem pri Barceloni upajo, da bo 18-letnik po obdobju osebnih in telesnih izzivov znova dosegel svojo najboljšo formo. Ekipa se želi pobrati po porazu v El Clasicu, na katerem mladi napadalec ni imel večjega vpliva na igro.

Preberi še De Jong stopil v bran Yamalu: Pri Realu so prekoračili mejo

Nogometaš se sicer že nekaj časa sooča s poškodbo dimelj, težave ga pestijo od septembra, a za zdaj stanje ni tako resno, da bi bila potrebna operacija. V klubu so sicer nekoliko zaskrbljeni zaradi njegove forme, vendar obstaja možnost, da bo konec razmerja pozitivno vplival na njegovo osredotočenost, saj ima zdaj eno skrb manj zunaj igrišča.

Kljub temu ostaja Yamal eden najbolj nadarjenih mladih igralcev na svetu, in Barcelona upa, da se bo kmalu vrnil v tisto blestečo formo, s katero je navduševal že od svojega prodora med člane prve ekipe.

NOGOMET BARCELONA YAMAL
thor82
02. 11. 2025 21.23
-2
Dve 🦧🦧 yamal in vini. Ta prava Mašina je Haland
ODGOVORI
0 2
thor82
02. 11. 2025 21.24
-2
Haaland
ODGOVORI
0 2
MatPaat
02. 11. 2025 15.24
+1
Tak je ko ti slava stopi v glavo.
ODGOVORI
4 3
Lucky
02. 11. 2025 13.53
-11
Zanimivo, kk misljo, da so pametn. Tud, če bo končal kot Neymar, al pa Ronaldinho, ga čaka še kr dost dobrga fusbala.
ODGOVORI
2 13
BoriSe
02. 11. 2025 11.50
+12
Denar ga je pokvaril! Bil je mlad reven fant, ki mu je slava udarila v glavo! Ce secsedajmne bo pobral se ne bo nikoli!
ODGOVORI
14 2
Kolllerik
02. 11. 2025 11.47
-16
Spodaj neskončno in zlobno lapanje užaljeni, zdepresiranih navijačekov ponarejenega kluba z maso prav tako ponarejenih plusekov. Travme od lanskih petard aktualnih Španskih prvakov so pekoče....
ODGOVORI
2 18
MatPaat
02. 11. 2025 15.25
-1
Koleraba z enim plusom pa še totega si je sam stisno 🤣
ODGOVORI
1 2
Kolllerik
02. 11. 2025 16.13
-1
Navijači Barce za razliko od podpornikov penal madrida znamo cenit sebe. Ostali morte pa goljufat. Recimo s številnimi pluseki od številnih botov. Tradicija tabelih pač... 😁
ODGOVORI
1 2
zapiramvamustaaa
02. 11. 2025 09.06
+21
Jaz sem pa mislil da ga bo ljubila za vedno.HAHAHAHAHA
ODGOVORI
24 3
Lucky
02. 11. 2025 13.39
-9
Mi vemo, da boš ti žleht. Za vedno.
ODGOVORI
2 11
Kolllerik
02. 11. 2025 16.10
+0
Večna je samo ljubezen penala do reala...
ODGOVORI
1 1
zapiramvamustaaa
02. 11. 2025 09.01
+21
Novi Fati.Če je glava nora trpi celo telo:)
ODGOVORI
25 4
ares1976
02. 11. 2025 09.49
-21
Ne sodi drugih po sebi.. Po drugi strani pa imate dvornega norcka v ekipi tako da bi namesto tebe bil raje tiho.. 🤡
ODGOVORI
3 24
cripstoned
02. 11. 2025 08.56
+14
Evo pr sluzba varcelone ze dela zrtev iz yamalcka..hejtercki ne pozabite...iz yamala vam ne bo uspelo zrtve tako kot to zdaj ne uspeva medijem...mali si je sam kriv za vse..ko gres javno provocirati najboljsega igralca (ronalda) najboljsi klub vseh casov (real madrid) in trenutno najboljsi klub (psg) pricakuj da bos ob neuspehu delezen vsega slabega v 3x meri ...vcasih so taksno malinovje hitro kaznovali kapetani v garderobah z par vzgojnimi da na igriscu ne zacnem...danes pa je vse drugace...
ODGOVORI
18 4
Lucky
02. 11. 2025 13.41
-8
Ja, dons ofneš 10 botov, pa misliš, da si vse naredu.
ODGOVORI
1 9
bobiv
02. 11. 2025 08.40
-12
Yamal, še ogromno boš dosegel, Real pač nima takega talenta, pa tudi, kdaj je Real kakšnega vrhunskega igralca sam vzgojil!? La Masia pa je valilnica vrhunskih igralcev!
ODGOVORI
6 18
cripstoned
02. 11. 2025 09.07
+12
Nikoli ne bo osvojil to kar so osvojili realovi igralci ala carvajal, nacho, vasquez...la masia je pa v tem trenutku za la fabrico kar se talentov in zasluzkov tice...se nisi dojel da so gavi, yamal, fermin in podobni samo povprecni igralxi z veliko medijskega hajpa??? Kaj pa so osvojili odkar so pri varceloni??napisi se gole in asistence zraven
ODGOVORI
15 3
ares1976
02. 11. 2025 09.52
-12
Carvahal.. Hahaha.. On je pa res prispeval ja.. Kaj je osvoji na osebni ravni.. En prazen nič.. Če pa gledamo reprezentančni nivo bi pa še veliko manj brez barcinih igralcev.. 😂🤣
ODGOVORI
3 15
Kolllerik
02. 11. 2025 16.14
+0
Bravo za post 💪💪👍
ODGOVORI
1 1
Pomlad 88
02. 11. 2025 08.04
+13
Tako pač je, če se v trenutku povzpneš iz revščine, brez izobrazbe....
ODGOVORI
16 3
cripstoned
02. 11. 2025 09.23
+11
Pozabljamo tudi na odrascanje z nesposobnim ocetom ki je pogrnil kot stars na celi crti...
ODGOVORI
15 4
ares1976
02. 11. 2025 09.53
-13
Kakšno izobrazbo si ti imel pri 16 letih.. Kašne pokate eni.. 🤣😂🤣😯
ODGOVORI
2 15
ares1976
02. 11. 2025 09.54
-9
Cripel lepo si svojega opisal.. Pri tebi sta zatajila oba ne samo fotr.. To dokazuješ iz dneva v dan.. 🤡
ODGOVORI
3 12
manucao
02. 11. 2025 12.26
+5
Vsekakor neko osnovno znanje Angleščine a ne?
ODGOVORI
6 1
fihner
01. 11. 2025 21.47
-11
Nejc - še vedno so prvaki...
ODGOVORI
3 14
borjac
01. 11. 2025 20.42
+10
Yamal je postal bogati šmrkavec .
ODGOVORI
12 2
Veščec
01. 11. 2025 19.53
+10
ja,težko je laufat s pounimi 🥚🥚🥚
ODGOVORI
12 2
Nejc Lola
01. 11. 2025 19.46
+8
Vse govorice o “čudežnem dečku” so šli v luft, ko ga pogledaš igrat. Če je to vrh Barcelone, potem res ni čudno, da se s klubom ukvarjajo z izgovori, kako je poškodovan… večina izgovorov pa je verjetno zato, da nihče ne opazi, kako brezvezno igra. Čudežni deček? Bolj kot čudežni Instagram model
ODGOVORI
15 7
Loptass
01. 11. 2025 19.58
-8
Navijam za Barco in Yamala pa mi je gladko vseeno za takšne zadeve. Največ se pa s tem spet ukvarjate realovci, ki se nimate za Barcine obsedence. Pa 100% sem, da se boste z Yamalom še veliko ukvarjali in dolgo časa, ker bo vam še precej grenil življenje. A polovico nogometa so vam penali.
ODGOVORI
6 14
Nejc Lola
01. 11. 2025 20.04
+6
Pod članke, kjer je omenjen Yamal, ne smemo komentirati, po tvoje? Smo videli, kako težko se je bilo ukvarjati z Yamalom na El Clásicu, skoraj ga nisi opazil.
ODGOVORI
13 7
Loptass
01. 11. 2025 21.25
-8
Pa komentirajte zaradi mene duplo, samo ne pametujte potem da vam je vseeno za Barco in da niste obsedenci. Ker tega ne morate skriti. Ura je 21.25, kaj je Real ze dobil kak penal?
ODGOVORI
4 12
Kolllerik
01. 11. 2025 19.21
-11
Koliko zle energije okoli rosno mladega super zvezdnika Barce. To so pač navijači rončija, Mbappeja in penalčkov..
ODGOVORI
6 17
manucao
01. 11. 2025 19.40
+6
Pač sam si je kriv in pika.Če bi bil bolj skromen bi mu bilo lažje.Najprej ga je pospravil Nuno Menxes,v nedeljo pa še Carreras. Po še eni slabi predstavi so takoj našli izgovor,da je bil še poškodovan. Najslabše je to,da so tudi zaščitniški in ga branijo.
ODGOVORI
13 7
cripstoned
02. 11. 2025 08.41
+7
Zle energije??? To kar delate hejtercki v clankih vinija je zla energija...rasisticne opazke ki jih mas v prvi vrsti najvec sam so stalnica...ampak tega smo ze vajeni....nemocni hejtercki pac...
ODGOVORI
11 4
manucao
01. 11. 2025 19.13
+8
Oče mu je star reci in piši 35 let.Na sliki pa s polbratom.Najbolj pomembno je,da ni ravno preveč inteligenten in pridemo v situacijo iz katere se bi zelo težko izvlekel.Naj se spusti na zemljo čim prej dokler na bo prepozno.
ODGOVORI
13 5
manucao
01. 11. 2025 19.09
+9
Tega bi sir Alex Ferguson hitro spravil v red brez problema.David Beckham je povedal,kako so se vsi tresli pred njim toda disciplina je bila na nivoju.Temu Yamalu je prehitro udarila slava v glavo in žal se mu ne obeta nič dobrega.
ODGOVORI
13 4
Cupko
01. 11. 2025 18.44
+11
Na koncu bo končal kot Neymar oziroma Ronaldinjo
ODGOVORI
15 4
