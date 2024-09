Yamal: Želim si postati legenda v Barceloni

17-letnik je postal najboljši mladi igralec prvenstva, njegov zadetek v polfinalnem obračunu proti Franciji pa je prejel naziv najlepšega zadetka turnirja. Nominiran je celo za zlato žogo in s tem postal najmlajši nogometaš z nominacijo za to laskavo nagrado.

Lamine Yamal je trenutno eno izmed najbolj vročih imen v svetu nogometa. 17-letnik je blestel na evropskem prvenstvu, ko je s Španijo osvojil naslov evropskih prvakov. "Po evropskem prvenstvu opažam, da so ljudje srečnejši. Povsod okoli sebe vidim nasmejane obraze. Uresničile so se nam sanje," je uspeh v priljubljeni španski pogovorni oddaji El Hormiguero komentiral mladi zvezdnik.

Yamal je pri sedmih letih postal član Barcelonine akademije La Masia, pred tem pa je igral na ulici, kjer ni pravil, to pa mu je, pravi, pomagalo izboljšati tehniko in se naučiti improvizirati. Skoraj čez noč pa je postal pravi zvezdnik, a kot pravi, so ga v njegovem klubu dobro pripravili na slavo.

"V Barceloni te že od majhnega naučijo sprejemati izpostavljenost. Vodijo te, da ostaneš na pravi poti, da se v prihodnosti ne izgubiš, nudijo tudi psihologe. Poleg tega sem se v moji soseski, z babico, starši in prijatelji naučil pravih vrednot," ostaja na trdnih tleh.