Yamal: Ne primerjam se z nikomer, sploh pa ne z Messijem

V tem tednu se začenjajo polfinalni obračuni Lige prvakov. V torek se bosta pomerila Arsenal in PSG, v sredo pa nas čaka obračun med Barcelono in Interjem. Katalonci so v soboto osvojili drugo lovoriko v sezoni, ko so v finalu španskega kraljevega pokala premagali Real, na drugi strani pa so Italijani v nizu slabših rezultatov, saj na zadnjih štirih tekmah niso zmagali, kvečjemu so tri zadnje tekme izgubili. Ne glede na vse, so v domačem taboru prepričani, da v tej fazi tekmovanja ni kalkulacij. "Čaka nas zelo zahtevna tekma, njihovi zadnji rezultati nimajo nikakršne povezave s čimerkoli," je na novinarski konferenci pred tekmo povedal mladi zvezdnik Barcelone Lamine Yamal.

OGLAS

Barcelona - Inter FOTO: 24ur.com icon-expand

Napetost na zelenicah Lige prvakov se bliža vrhuncu. Pred nami sta dva polfinalna obračuna, veliki finale pa bo 31. maja v Münchenu. Kdo od velike štirice bo odpotoval v Nemčijo? V torek nas čaka prva tekma med Arsenalom in PSG-jem, v sredo pa Barcelona gosti Inter. Katalonci si še niso dobro "odpočili" od sobotnega spektakla, ko so osvojili španski kraljevi pokal, toda prepričani so, da jih vse skupaj dela le še močnejše. "Bila je ena težjih tekem, kar se tiče fizične zahtevnosti. Bilo je napeto vse do konca, igrali smo zares dolgo, noge so bile zelo izčrpane. Vsi smo bili zelo utrujeni. Toda konec koncev, vsi smo enkrat sanjali o tem, da bi igrali za Barco, in ko prideš do tega trenutka, ko si v finalu proti Real Madridu, takrat je srce močnejše od nog. Takrat daš zares vse od sebe. Ravno tega nam je v zadnjih sezonah manjkalo, toda v tej sezoni smo pravi, imamo to," pripoveduje mladi Lamine Yamal.

Lamine Yamal se je razgovoril na novinarski konferenci pred tekmo Barcelone in Interja FOTO: Profimeda icon-expand

Poleg utrujenosti so se nogometaši Barcelone srečevali še z eno težavo, ki je zajela Špance, in to je največji električni mrk v zgodovini. "Včeraj (v nedeljo) sploh nisem vedel, kaj naj počnem. Ves dan sem preživel tukaj, v našem športnem centru. Srečal sem tudi nekaj svojih soigralcev. Mislim, da nas je izpad (elektrike) vse skupaj nekoliko vznemiril. A trenutno smo osredotočeni le na polfinale (Lige prvakov). Se že veselimo. To je trenutno za nas najpomembnejša stvar," pove nogometaš. Toda tudi Italijani na drugi strani niso brez težav. Sploh, če govorimo o rezultatskem dogajanju. Trije zaporedni porazi niso kar tako. Toda Katalonci ostajajo previdni: "Igrajo polfinale Lige prvakov. To ni isto kot igrati tekmo v domači (Serie A) ligi. Igrajo za uvrstitev v veliki finale. Mislim, da bodo dali vse od sebe, tako kot tudi mi. Zagotovo bo to zelo zahtevna tekma. Njihovi zadnji rezultati s tem nimajo nobene povezave."

Pred nami je veliki finale Lige prvakov FOTO: 24ur.com icon-expand