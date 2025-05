Yamal: Ne bomo odnehali, dokler kluba ne postavimo tja, kamor sodi

Po koncu druge tekme med Interjem in Barcelono so svetovni splet preplavili zapisi o tem, da je bila to ena izmed najboljših tekem, ki je bila odigrana v tem delu tekmovanja. Prenekateri so si bili celo enotni, da je bila to ena izmed najboljših tekem nasploh. Po tem, ko so Katalonci tako kot na prvi tekmi že zaostajali z dvema goloma, pa so tudi tokrat uprizorili preobrat, ki pa na koncu ni zadostoval za končno slavje.

Španski mediji so si že nastavljali naslove o novi veliki 'Remontadi', toda na koncu so imeli zadnjo besedo nogometaši iz Milana in italijanski ljubitelji nogometa, ki so torkov večer na San Siru lahko naslovili le z: 'Che Spettacolo'. Spektakel, ki ga bodo ljubitelji tega športa pomnili še dolgo, je ponudil še eno zgodbo:"Lautaro Martinez si zasluži zlato žogo!"