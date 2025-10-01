'Yamala lahko ustavi najboljši levi bočni branilec na svetu'

Barcelona se intenzivno pripravlja na obračun s PSG-jem v drugem krogu ligaškega dela Lige prvakov. Obe moštvi v obračun vstopata oslabljeni, kljub temu pa napovedujeta odlično tekmo. Obramba Parižanov bo seveda najbolj osredotočena na 18-letnega Lamina Yamala, ki v novi sezoni znova blesti. Branilec PSG-ja Achraf Hakimi verjame, da bo mladega Španca uspešno ustavil Nuno Mendes. Prenos na Kanalu A in VOYO se začne ob 20.30.

UEFA LP: Barcelona - PSG FOTO: VOYO icon-expand

Lamine Yamal je na letošnji podelitvi nagrade Ballon d'Or zaostal le za zmagovalcem in igralcem PSG-ja Ousmanom Dembelejem. Francoskega napadalca v Barceloni zaradi poškodbe na žalost ne bomo videli, poleg njega pa trener aktualnih klubskih evropskih prvakov Luis Enrique ne bo mogel računati tudi na Desireja Doueja, kapetana moštva Marquinhosa in Kvičo Kvaračkelijo. Pod vprašajem sta tudi vezista Vitinha in Joao Neves. Barceloninemu trenerju Hansiju Flicku ne bosta na voljo krilni napadalec Raphinha in vratar Joan Garcia. Kljub težavam s poškodbami pa nas zagotovo čaka prava poslastica med moštvoma, ki sta v minulih sezonah razvili majhno rivalstvo. Pred dvema sezonama je PSG Katalonce izločil v četrtfinalu Lige prvakov, Luis Enrique in Dembele pa sta nekdanja igralca Barce.

Ousmane Dembele je po odličnih igrah v minuli sezoni prejel nagrado Ballon d'Or. FOTO: AP icon-expand

Na zadnjih obračunih obeh moštev je igral tudi danes 22-letni vezist Barcelone Pedri, ki je pred današnjim obračunom napovedal maščevanje svojega moštva. Na njegovo "provokacijo" pa se ni želel odzvati veliko bolj izkušeni Enrique. "Pedrija poznam zelo dobro. Neverjeten igralec je in zelo sem vesel, da igra tako dobro. Tudi on mene zelo dobro pozna iz španske reprezentance. Po mojem mnenju je on Harry Potter, ampak upam, da tokrat s seboj ne bo prinesel svoje čarovniške palice. Poskušali ga bomo čim bolj omejiti. A to ne velja zgolj zanj, ampak tudi za Frankieja de Jonga, Paua Cubarsija, Lamina Yamala ... Motivira nas želja, da premagamo moštvo, ki je zelo dobro z žogo in brez nje," je nekdanjemu varovancu v španski reprezentanci odgovoril Enrique.

Njegov trenutni varovanec Achraf Hakimi je pred obračunom izpostavil predvsem Yamala, ki je na štirih tekmah v tej sezoni zabil dva gola. Pred dvema letoma je takrat komaj 16-letni Yamal asistiral pri prvem zadetku Barcelone v zmagi v Parizu. "Lamine ne igra na moji strani igrišča. Zato se bo soočil z najboljšim levim bočnim branilcem na svetu Nunom Mendesom. Lahko ga ustavi, kar mu je že uspelo, v preteklosti pa je ustavil tudi druge igralce s podobnim stilom igre. Dobro je pripravljen. Moč našega moštva se skriva v pomoči, ki jo nudimo drug drugemu, zato bomo poskušali Nunu pomagati in Yamalu preprečiti igro ena na ena," je o receptu za zaustavitev enega najboljših krilnih napadalcev na svetu dejal Hakimi. Prenos velikega obračuna se na Kanalu A in VOYO začne ob 20.30.