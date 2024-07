Yamalu se je uresničila velika želja, soočil se bo z 'botrom' Lionelom Messijem

Evropska krovna nogometna organizacija UEFA in južnoameriška CONCACAF sta pred leti sporočili, da se bosta v prihodnje v "Finalissimi" enkrat na štiri leta soočila aktualni južnoameriški in evropski prvak. Pred nedeljskim finalom je čudežni deček Barcelone in Španije Lamine Yamal napovedal obračun s svojim idolom. "Upam, da bo Messi osvojil pokal Amerik, jaz pa Euro zato, da bom lahko igral proti njemu v Finalissimi," je pred dnevi dejal takrat še 16-letni Yamal.

Velika želja se mu je uresničila in slike, na katerih mladi Lionel Messi, ki je takrat bil še član Barcelone, pestuje in v plastični kadi "blagoslovi" nekaj mesecev starega Yamala, bodo tudi naslednje leto znova zaokrožile svet. Oba sta svoji karieri začela pri Barceloni in Yamala mnogi opevajo kot "naslednjega Messija". Ali bo Messi takrat še član argentinske reprezentance, ni jasno, saj bo star že 38 let. Yamal pa bo še vedno zgolj na začetku svoje kariere.