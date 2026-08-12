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Nogomet

Yaya Toure o Celju: Šporar in Bajrić mi lahko pomagata

Bratislava, 12. 08. 2026 17.23 pred 8 urami 3 min branja 1

Avtor:
Simon Valant
Yaya Toure

Slovan Bratislava je po zmagi nad švedskim Mjällbyjem še korak bližje uresničitvi velikega cilja – drugemu nastopu v elitni Ligi prvakov. Na poti do nogometnega raja pa Slovake čaka še Celje. Trener Slovana Yaya Toure je po napredovanju že spregovoril o slovenskih prvakih. Nekdanji zvezdnik Manchester Cityja in Barcelone poudarja, da je Celjane že spremljal, pri pripravah na obračun pa mu bosta lahko pomagala tudi slovenska reprezentanta v vrstah Slovana Kenan Bajrić in Andraž Šporar.

Slovan je na razprodanem Tehelnem polju pred skoraj 22.000 gledalci povratno tekmo tretjega kroga kvalifikacij proti Mjällbyju dobil z 2:0 in se s skupnim izidom 4:1 zanesljivo prebil v play-off. Tam ga čaka slovenski prvak. Prva tekma bo 19. avgusta ob 21. uri v Bratislavi, povratna pa teden dni pozneje v Celju.

Slovaki so proti švedskemu prvaku oba zadetka dosegli v drugem polčasu. Najprej je v 47. minuti zadel Suleiman Camara, končnih 2:0 pa je v 78. minuti postavil Alasana Yirajang.

Toure z enim očesom že spremlja Celjane

Yaya Toure po tekmi sicer še ni želel prehitevati dogodkov. Slovan v soboto čaka prvenstveni obračun z Ružomberokom, enako velja za Celjane, ki bodo pred evropskim spektaklom igrali proti Nafti. Toda nekdanji reprezentant Slonokoščene obale je priznal, da slovenske prvake že spremlja.

"Najprej smo osredotočeni na soboto. S Celjem bo dobra tekma. Seveda jih že spremljam. Videl sem, da so napredovali proti armenskemu moštvu," je dejal Toure.

Strateg Slovana računa, da bo imel po koncu tedna dovolj časa za podrobno pripravo na ekipo slovenskih prvakov.

"Imeli bomo čas, da jih analiziramo. Bajro (Kenan Bajrić) in Andraž (Šporar) prihajata iz njihove države, zato mi lahko dasta še več informacij o njih. V vsakem primeru pa jih bomo s strokovnim štabom podrobno analizirali in poskrbeli, da bomo na tekmo pripravljeni. To bo zelo, zelo pomemben obračun za nas, klub in tudi naše navijače," je poudaril 43-letni trener.

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Liga prvakov ima za Toureja posebno mesto

Za nekdanjega vezista Manchester Cityja in Barcelone ima lov na Ligo prvakov tudi osebno noto. V njej je kot nogometaš odigral kar 70 tekem, leta 2009 pa je z Barcelono osvojil tudi naslov evropskega prvaka.

"Ko sem bil igralec, sem oboževal nastope v Ligi prvakov. Mislim, da si ti igralci zaslužijo igrati v tem tekmovanju. Liga prvakov je nekaj posebnega in je zelo pomembna za klub ter navijače. Na naš stadion prihajajo veliki klubi," je povedal Touré.

Želi si, da bi podobne večere zdaj okusili tudi njegovi varovanci. "To je tekmovanje, ki sem ga kot igralec oboževal. Rad bi videl svoje igralce, kako igrajo v njem proti najboljšim klubom in najboljšim nogometašem."

Pred tem pa bo treba preskočiti še zadnjo oviro. Celjsko oviro.

Slovan v odlični formi

Slovaki v novo sezono vstopajo samozavestno. Ob evropskem napredovanju so dobili tudi obe uvodni prvenstveni tekmi, ob šestih točkah pa imajo razliko v zadetkih kar 7:0.

Toure kljub temu po dvoboju z Mjällbyjem ni bil povsem zadovoljen z videnim v uvodnem delu tekme. "Nismo začeli idealno, igrali smo prepočasi. Po 25. minuti smo se vrnili v pravi ritem, drugi polčas pa je bil z naše strani briljanten. Bili smo nevarni in v napadu pokazali potrebno kakovost ter razliko," je ocenil.

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KOMENTARJI1

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ReAnDa
12. 08. 2026 21.31
Nevarni so po levem krilu, kjer izstopa zelo hitri krilni igralec.
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