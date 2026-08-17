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Nogomet

Olimpija predstavila novo napadalno moč z izkušnjami iz Italije

Ljubljana, 17. 08. 2026 16.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
R.S.
Yayah Kallon

Napad zeleno-belih je okrepil Yayah Kallon, ki ima izkušnje z igranjem v elitni Serie A. V najmočnejšem italijanskem prvenstvu je zbral 39 nastopov, 24-krat pa je zaigral tudi v italijanski Serie B. Z NK Olimpija Ljubljana je podpisal pogodbo do 30. junija 2029.

Nekdanji član Genoe, Hellasa Verone, Barija, Salernitane in nazadnje Casertane bo v Ljubljani nosil dres s številko 79: "Zelo sem vesel novega izziva v zame povsem novi državi in prvenstvu, ki ponuja priložnost za preboj v Evropo. Cilj kluba je vsem dobro znan, glede na trenutno stanje pa je jasno, da ekipa potrebuje pomoč v napadu. Zato sem tukaj, da novim soigralcem pomagam na igrišču in skupaj začnemo zmagovati. Olimpija je velik klub, zato komaj čakam, da se moja zgodba v Ljubljani začne," je ob prihodu v zmajevo gnezdo dejal Yayah Kallon.

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25-letnik, rojen v Sierri Leone, ki ima tudi italijansko državljanstvo, velja za hitrega in prodornega nogometaša. Odlikuje ga odlična igra ena na ena. Najbolje se znajde na položaju krilnega napadalca, zaigra pa lahko tudi v konici napada ali tik za napadalcem.

nogomet olimpija napadalec Yayah Kallon

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