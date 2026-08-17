Olimpija predstavila novo napadalno moč z izkušnjami iz Italije

Nekdanji član Genoe, Hellasa Verone, Barija, Salernitane in nazadnje Casertane bo v Ljubljani nosil dres s številko 79: "Zelo sem vesel novega izziva v zame povsem novi državi in prvenstvu, ki ponuja priložnost za preboj v Evropo. Cilj kluba je vsem dobro znan, glede na trenutno stanje pa je jasno, da ekipa potrebuje pomoč v napadu. Zato sem tukaj, da novim soigralcem pomagam na igrišču in skupaj začnemo zmagovati. Olimpija je velik klub, zato komaj čakam, da se moja zgodba v Ljubljani začne," je ob prihodu v zmajevo gnezdo dejal Yayah Kallon.