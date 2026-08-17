Olimpija predstavila novo napadalno moč z izkušnjami iz Italije

Nekdanji član Genoe, Hellasa Verone, Barija, Salernitane in nazadnje Casertane bo v Ljubljani nosil dres s številko 79: "Zelo sem vesel novega izziva v zame povsem novi državi in prvenstvu, ki ponuja priložnost za preboj v Evropo. Cilj kluba je vsem dobro znan, glede na trenutno stanje pa je jasno, da ekipa potrebuje pomoč v napadu. Zato sem tukaj, da novim soigralcem pomagam na igrišču in skupaj začnemo zmagovati. Olimpija je velik klub, zato komaj čakam, da se moja zgodba v Ljubljani začne," je ob prihodu v zmajevo gnezdo dejal Yayah Kallon.
25-letnik, rojen v Sierri Leone, ki ima tudi italijansko državljanstvo, velja za hitrega in prodornega nogometaša. Odlikuje ga odlična igra ena na ena. Najbolje se znajde na položaju krilnega napadalca, zaigra pa lahko tudi v konici napada ali tik za napadalcem.
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