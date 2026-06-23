Z azzurri preko BiH ni uspel na mundial, sedaj prevzema Lazio

Italijanski mediji poročajo, da je Gennaro Gattuso z Laziem podpisal dveletno pogodbo, v skladu z njo bo prejemal letno neto plačo v višini 1,5 milijona evrov. Na klopi bo nadomestil je zdajšnjega trenerja Atalante Maurizia Sarrija, ki je konec prejšnjega meseca prekinil sodelovanje po slabši sezoni, v kateri je rimski klub končal na devetem mestu serie A in v finalu italijanskega pokala izgubil proti milanskemu Interju.
Gattusova trenerska kariera se ne more primerjati z njegovimi dosežki kot igralca, doslej je kot trener osvojil le eno lovoriko, z Napolijem je bil leta 2020 pokalni prvak. Junija lani je na mestu selektorja reprezentance zamenjal Luciana Spallettija in zmagal na šestih od sedmih tekem, izgubil pa je najpomembnejšo tekmo, v dodatnih kvalifikacijah za uvrstitev na svetovno prvenstvo je Italijo premagala BiH.
Kot trener je doslej vodil ekipe Siona, Palerma, OFI-ja s Krete, Pise, Milana, Napolija, Fiorentine, Valencie, Marseilla in splitskega Hajduka. Prav dolgo ni zdržal nikjer.
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