Z Benijem na sušiju in panoramskem kolesu

Čeprav gre za čudežnega dečka nogometnega sveta, ki je že pri rosnih 20 letih postal najdražji nogometaš v Sloveniji – njegova tržna vrednost je segla do vrtoglavih 40 milijonov evrov – se človek v družbi Benjamina Šeška počuti popolnoma sproščenega. Z njim smo odšli na večerjo, se vozili po mestu, skočili na panoramsko kolo, igrali biljard in namizni tenis. Njegov širok nasmeh je nalezljiv, hudomušno je zbadal tudi člane naše novinarske ekipe, ko smo ga obiskali v Leipzigu.

K Benjaminu Šešku smo odšli februarja, ko smo snemali material za prve oddaje novega projekta na POP TV. Imenuje se 'Vsi za naše!', gre pa za 12 oddaj, v katerih bomo slovensko nogometno reprezentanco pospremili na evropsko prvenstvo, kamor se jim je znova uspelo uvrstiti po dolgih 24 letih. V prvi oddaji smo se mudili v Atenah pri Benjaminu Verbiču, v drugi smo se preselili v Videm, kjer je novinarska ekipa obiskala Jako Bijola in Sandija Lovriča. Tretja oddaja, ki bo na sporedu v ponedeljek, 8. aprila, takoj po kulinaričnem šovu MasterChef Slovenija, pa je torej posvečena Šešku.

Mladi slovenski napadalec, ki bo prihodnji mesec dopolnil 21 let, si kruh že nekaj časa služi v tujini. Pri komaj 16 letih je iz Domžal prestopil v avstrijski klub Red Bull Salzburg. Sprva se je kalil pri njihovi drugi ekipi, FC Liefering, nato pa z matičnim Salzburgom že postal državni prvak. Lani se je nato preselil še bolj severno, oblekel je dres nemškega Leipziga, s katerim je kmalu dosegel zadetek tudi v prestižni Ligi prvakov, zaigral je tudi proti slovitemu Real Madridu na kultnem stadionu Santiago Bernabeu, kar so bile njegove otroške sanje.

"Merjenje" lune. FOTO: 24ur.com icon-expand

Pa vendar, ko Benjamin Šeško govori o nogometu, je njegov obraz resen. Iz njega govori pravi profesionalec in v prihajajoči oddaji si boste lahko ogledali, kako sta z novinarjem Božidarjem Bulatom razpravljala o njegovi klubski in reprezentančni karieri, starih in novih priložnostih. Ker pa je koncept oddaje 'Vsi za naše!' zastavljen nekoliko drugače, saj vam ob ponedeljkih zvečer ne želimo ponuditi zgolj športnih intervjujev, smo s Šeškom preživeli več časa in ga še bolje spoznali. Dolgčas nam ni bilo niti minuto. Pa ne samo zaradi različnih aktivnosti, predvsem zaradi njega samega.

"Leipzig je osmo največje nemško mesto, pohvali se lahko z najstarejšo kavarno v Evropi. Pravijo, da imajo tukaj več mostov kot v Benetkah. Tu je dolgo časa deloval in umrl Johan Sebastian Bach," je za televizijski raport na glavnem mestnem trgu našteval Božidar Bulat. Takrat pa v kader prikoraka Beni, kot mu pravijo vsi. "Najprej mi povej, zakaj si v kratkih rokavih?" novinarja hudomušno povpraša nogometaš. Bulat zatrdi, da mu je vroče, Beniju pa se zdi vseeno bolj pametno, da gresta nekam na toplo. Večerja v suši restavraciji je bila njegova ideja, zelo rad ga ima, pravi. Za konec je vztrajal, da poskusimo še tradicionalno sladico mochi na njihov poseben način. "Pazite, da vam ne zmrzne nebo," nas je zbadal. In že smo prepevali Rudanovo Na nebo ti zvezdo bom pripel.

Na sušiju z Benjaminom Šeškom. FOTO: 24ur.com icon-expand

Kako velika zvezda je tudi sam, pričajo zvesti navijači, ki ga čakajo po vsakem treningu. Tako je bilo tudi tokrat, ko smo se z Benijem sestali še naslednji dan popoldne. Pred vadbenim centrom sta že stala Paul in Klaus, ki sta takoj ustavila njegov avto, ko je zapeljal skozi dvoriščna vrata. Sledilo je obvezno fotografiranje in podpisovanje dresov. "Že ničkoliko jih imata, pa še vedno redno prihajata," se je smejal mladi napadalec.

Avtomobilski selfi. FOTO: 24ur.com icon-expand

V njegovem avtomobilu smo se zapeljali tudi mi, kamera na armaturi pa je lovila zabavne utrinke med pogovorom. Na primer, kako si je s plavolaso pričesko "želel" biti podoben nogometnemu kolegu Kevinu Kamplu.

Muzejska vrnitev v nemško preteklost FOTO: 24ur.com icon-expand

Sledil je kratek sprehod po mestnih ulicah, kjer so ga ljudje prav tako prepoznali. Če večina starejše generacije Leipzig v mislih nemudoma poveže z DDR-om oziroma nekdanjo Nemško demokratično republiko na drugi strani Berlinskega zidu, mlajše generacije s tem več niso obremenjene. Je pa v mestu še vedno muzej, ki vrača v preteklost in ohranja spomin na tisto obdobje.

Žareče kolo sredi hladnih ulic Leipziga. FOTO: 24ur.com icon-expand

Sicer precej hladne ulice so popestritev dobile v obliki drsališča in velikega panoramskega kolesa, ki žari v različnih barvah. Z Benijem smo se odpravili tudi tja na veliko veselje mladih drsalcev, ki so tako dobili nepričakovano priložnost za fotografiranje.

Presenečenje za mlade navijače na drsališču. FOTO: 24ur.com icon-expand

Medtem ko se je mala kabina kolesa vrtela v krogih, je bil čas za rubriko t. i. "hitra vprašanja", ko je Beni odgovarjal, kje bi v nogometnem svetu najraje živel, katera je zanj slovenska oaza miru, pa tudi o "Kamplovi" pričeski in svojem nasmehu.

To si lahko ogledate v priloženem posnetku zgoraj, jutri in pojutrišnjem boste lahko brali tudi o tem, kako smo skupaj z njegovo Anito igrali namizni tenis in biljard ter obiskali njegove prijatelje v domačih Radečah. Življenje in igra Benjamina Šeška pa bosta torej, kot že rečeno, v sliki in besedi podrobneje predstavljena v ponedeljkovi oddaji 'Vsi za naše!'.

'Vsi Za Naše!' z Benjaminom Šeškom FOTO: icon-expand