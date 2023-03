Z Brečkom in Zeljkovićem o tem, ali lahko Leipzig preseneti City

Drevi bomo na Kanalu A in VOYO prenašali povratni obračun med Manchester Cityjem in RB Leipzigom. Med prenosom v studiu, ki se začne ob 20.30, bo Nataša Gavranić gostila nekdanjega kapetana Kölna Miša Brečka in zdajšnjega trenerja Kopra Zorana Zeljkovića.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 14:10 audio-control-play-line Pogovor s Kevinom Kamplom pred povratnim srečanjem Manchester City – RB Leipzig 01:52 audio-control-play-line Hrvaški reprezentant Joško Gvardiol je močno orožje Leipziga icon-chevron-left icon-chevron-right