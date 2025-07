Z boljšo igro zmaji želijo preskočiti neugodne Kazahstance

Ljubljančani na prvem dvoboju pred tednom dni v Stožicah svojih navijačev niso prepričali. Ne z uigranostjo in posledično ne z igro.

Drži, da je Olimpija po koncu sezone ostala brez nekaterih ključnih mož, kot so Marcel Ratnik, Raul Florucz, Jorge Silva itd., kar pa ne opravičuje dejstva, da so na prvi tekmi 1. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti predstavniku Kazahstana pokazali (pre)malo. Tega se v taboru zmajev še kako dobro zavedajo, kot tudi tega, da bodo za napredovanje v naslednji kvalifikacijski krog danes od 16.50 naprej, ko je na sporedu povratna tekma z neposrednim prenosom na Kanalu A in VOYO, morali prikazati povsem drug obraz.