'Z maestrom Modrićem na San Siru upravičeno sanjajo o novem Scudettu'

Nogometaši Milana so v novo klubsko sezono vstopili z nepričakovanim porazom proti Cremoneseju (1:2), nato pa so nanizali tri zaporedne zmage. Z vse boljšim Luko Modrićem, ki je bil zadetek v polno uprave kluba, je legendarni "milanist" Demetrio Albertini prepričan, da lahko moštvo s kultnega San Sira znova razmišlja o velikih stvareh.

Lecce (2:0), Bologna (1:0) in Udinese (3:0) so obračuni, ki so jih v svojo korist brez prejetega zadetka v zadnjih dneh odločili nogometaši Milana. Če na uvodnem srečanju nove sezone v Serie A proti Cremoneseju (1:2) še ni bil na svoji prepoznavni ravni, je na preostalih treh tekmah Luka Modrić pokazal, zakaj ga je uprava "Rossonerov" čakala praktično vso poletje, da se ji(m) pridruži na San Siru. "Z njegovim prihodom se je v vrste Milana vrnila mirnost. Samo največji protagonisti, šampioni lahko svoje soigralce delajo precej boljše. Z Luko je sve veliko preprosteje, tako za mlade nogometaše kot tudi za novince v ekipi," je uvodoma v obsežnejšem pogovoru za slovito Gazzetto dello Sport dejal nekdanji vrhunski vezist Rossonerov Demetrio Albertini.

Demetrio Albertini je sredi 90. let minulega stoletja skupaj z Marcelom Desaillyjem, Albertom Donadonijem in Zvonimirjem Bobanom tvoril sanjski kvartet izjemnih vezistov rdeče-črnih iz Milana. FOTO: Profimedia icon-expand

Ta je skupaj z Marcelom Desaillyjem, Albertom Donadonijem in Zvonimirjem Bobanom sredi 90. let minulega stoletja tvoril kvartet fantastičnih vezistov rdeče-črnih, ki so prevladovali tako v tedaj izjemni Serie A kot tudi v elitni Ligi prvakov."Od Modrića ne morete pričakovati, da bo vzdržljiv tako kot nek 20-letnik. Njemu ni treba prekomerno teči, Luka je prišel zato, da naredi razliko z žogo v nogah. Kar morajo njegovi soigralci storiti, je, da se pravočasno odkrijejo, on pa bo z imenitnimi podajami narekoval ritem igre svojega moštva," meni danes 54-letni Albertini. Čeprav je strateg Massimiliano Allegri pred začetkom sezone napovedal boj predvsem za mesta, ki neposredno vodijo v skupinski del elitne Lige prvakov v naslednji sezoni, pa je že zdaj jasno, da bodo z nadaljevanjem pozitivnega trenda rezultatov tudi apetiti v rdeče-črnem predelu Milana (z)rasli vse do morebitne osvojitve nove prvenstvene krone.

Luka Modrić je s prihodom v svetovno prestolnico mode sprožil pravo 'Modrićmanijo' med najzvestejšimi privrženci Milana. FOTO: AP icon-expand

"Allegri je zelo izkušen strokovnjak, ki natančno ve, kako se osvajajo lovorike. Trenutna zvezna vrsta Milana je med najboljšimi v italijanskem prvenstvu, brez težav se lahko kosa denimo z Napolijevo. Ko nosite dres tako eminentnega kluba, kot je Milan, se morate vsako sezono boriti za naslov prvaka. Z maestrom Modrićem na San Siru upravičeno sanjajo o novem Scudettu," je še pristavil Demetrio Albertini.