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Nogomet

'Z nekaj več sreče bi se lahko tekma končala drugače'

Luzern, 04. 10. 2026 12.08 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
K.I.
Slovenija

Ekipa je po zahtevni tekmi lahko zadovoljna predvsem z odzivom po zaostanku. Čeprav drugega zadetka ni uspela doseči, je pokazala karakter, dobro taktično disciplino in željo po zmagi vse do zadnjega sodnikovega žvižga.

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"Odigrali smo trdo tekmo, zelo dobro taktično, tako kot smo se dogovorili. Po zaostanku smo iskali drugi zadetek, a ga žal nismo dosegli. Fantje so odigrali dobro tekmo," je po srečanju dejal selektor Boštjan Cesar. Prvi polčas sicer ni bil povsem po željah. Ekipa je imela težave predvsem pri zadrževanju žoge, zaradi česar je bilo težje vzpostaviti nadzor nad igro. V nadaljevanju pa je bila slika precej drugačna. Zadnjih 30 minut je bilo takšnih, kot si jih je strokovni štab želel. Slovenija je prikazala več energije, boljšo igro z žogo in predvsem nepopustljivost v iskanju zadetka. "V prvem polčasu smo imeli nekaj težav z igro, nismo zadrževali žoge, kot smo si želeli. V zadnjih 30 minutah pa smo igrali tako, kot si želim. Do konca smo iskali gol, a nam ga žal ni uspelo doseči," je še dodal Cesar.

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Pred ekipo je zdaj nov zahteven izziv. Pričakovati je mogoče še eno trdo in izenačeno tekmo, v kateri bo veliko odvisno predvsem od sposobnosti ekipe, da od prve minute ostane zbrana in na visoki ravni. "Mislim, da bo trda tekma na dobrem stadionu z dobrimi navijači. Zanimivo bo. Veliko bo odvisnega od nas. Na prejšnji tekmi smo trpeli v drugem polčasu, kar moramo izboljšati in zdržati na visoki ravni več časa. Vemo, da bo težko, sploh na začetku. Oni bodo samozavestni po zmagi, zato moramo zdržati prvi nalet in izkoristiti prvo priložnost," je po tekmi dejal strelec slovenske reprezentance Žan Vipotnik.

Mark Zabukovnik je poudaril, da je ekipa tekmo odigrala skladno z dogovorom iz garderobe in zahtevami selektorja. Pred srečanjem so pričakovali veliko pritiska, predvsem pa igro, v kateri bodo morali več časa preživeti v obrambnem položaju. "Odigrali smo tekmo, kot smo se zmenili v garderobi, kot je selektor zahteval od nas. Pred tekmo smo pričakovali, da bomo veliko trpeli, da nas bodo prisilili v nizek blok in da bomo morali dobro oddelati v obrambi."

Slovenska reprezentanca je prva zadela, vendar prednosti ni uspela zadržati dovolj dolgo. Kljub temu je v zaključku znova pokazala napadalne ambicije in si ustvarila nekaj priložnosti za zmago. "Prvi smo dosegli zadetek, na žalost smo ga prehitro prejeli. Proti koncu tekme smo si ustvarili še nekaj priložnosti in z nekaj sreče bi se lahko tekma končala drugače," je še dodal Zabukovnik.

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nogomet slovenska reprezentanca Boštjan Cesar Žan Vipotnik Mark Zabukovnik

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KOMENTARJI5

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zmerni pesimist
04. 10. 2026 13.50
Pri nogometu sreča ne pomeni nič znanje je važno
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0 0
Prototip
04. 10. 2026 13.47
Naši pač igrajo na srečo,,,če zmagajo,imajo tut srečo,,,,,
Odgovori
0 0
HUSO BOSS
04. 10. 2026 13.32
KAJ BI BILO ČE BI BILO...PORAZ JE PORAZ ...Z 5-0 ALI 2-1 JE V NOGOMETU ISTO..
Odgovori
0 0
HardKore
04. 10. 2026 13.02
Fuzbal ni igra na srečo...
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-1
3 4
HardKore
04. 10. 2026 13.41
Minusarji imajo slab dan na e-stavah
Odgovori
0 0
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