Z novim letom se je odprl tudi zimski prestopni rok: kdo bo najbolj aktiven?

Novo leto kot vselej prinaša tudi zimski prestopni rok, ki ga nogometni klubi že leta pridno izkoriščajo za polnjenje vrzeli v ekipah. Letos pa zna biti v zimskem prestopnem roku še posebej pestro, saj je nedavno minulo svetovno prvenstvo pričakovano poskrbelo za vzpon nekaterih mladeničev, ki so za nesramno bogate klube 'vroča roba'.

Kot prvi je že pred začetkom prestopnega roka sprožil angleški prvoligaš Liverpool, ki je večnemu tekmecu Manchester Unitedu pred nosom speljal vročega Nizozemca Codyja Gakpoja. 23-letni napadalec, ki se je s tremi zadetki proslavil tudi na svetovnem prvenstvu, se je v zameno za približno 42 milijonov evrov (ter morebitnih osem milijonov evrov bonusov) iz Eindhovna preselil v measto Beatlov. Po prihodu obetavnega mladeniča, pa je strateg Liverpoola Jürgen Klopp hitro umiril pričakovanja navijačev: "Če bomo lahko v januarju kupili še kakšnega igralca, ki ga potrebujemo in ustreza finančnim merilom potem ga bomo, če pa ne, pa pač ne bomo rinili v nakupe. Ne moremo se igrati Monopolija!"

Brez okrepitve v napadu je tako ostal trener Manchester Uniteda Erik Ten Hag, čigar skavti pa so že našli alternativo. Rdeči vragi naj bi se po poročanju angleških medijev namreč resno ogreli za napadalca Borussie Mönchengladbach Marcusa Thurama, čigar cena naj bi znašala le približno 12 milijonov evrov, saj francoskemu reprezentantu poleti poteče pogodba z nemškim prvoligašem. Po poročanju Eurosporta si sin nekdanjega prav tako francoskega reprezentanta Liliana Thurama želi prestopa v enega izmed večjih evropskih klubov, a si hkrati želi tudi veliko igralnega časa.

icon-expand Marcus Thuram FOTO: AP

Kot zaenkrat kaže bo najbolj aktiven klub v zimskem prestopnem roku londonski Chelsea, čigar novi lastniki sestavljajo ekipo za prihodnost. Bluesi so se že pred začetkom prestopnega roka dogovorili za dolgoročno sodelovanje z napadalcem Davidom Datrojem Fofano, ki je v aktualni sezoni za norveški Molde na 29 tekmah dosegel 17 golov in dodal 9 asistenc ter z mladim brazilskim vezistom Andreyem Santosem, do sedaj članom Vasca Da Game. Na novega leta dan pa so Londončani v svoje vrste pripeljali še mladega francoskega branilca Benoita Badiashileja, za katerega bodo Monacu, po poročanju vselej zanesljivega Fabrizia Romana, vključno z bonusi odšteli kar 38 milijonov evrov.

A to še zdaleč ni vse, saj so dvakratni prvaki Lige prvakov hkrati tudi v resnih pogovorih z Benfico o prestopu mladega Argentinca in novopečenega svetovnega prvaka Enza Fernandeza. Vezist, ki je bil na mundialu tudi izbran za najboljšega mladega igralca turnirja, naj bi za prestop že prižgal zeleno luč, sedaj pa je vse odvisno od Chelseaja in Benfice, ki za mladeniča zahteva plačilo polne cene odkupne klavzule, ki znaša vrtoglavih 120 milijonov evrov.

icon-expand Enzo Fernandez - najboljši mladi igralec SP 2022 FOTO: AP

Tudi moštvo s severa Londona - Arsenal, ki po 16 odigranih tekmah vodi v angleškem prvenstvu, želi okrepiti svoje vrste. Topničarji so se ogreli za nadarjenega Ukrajinca Mihajla Mudrika, ki naj bi si tudi sam želel obleči rdeči dres. Londončani naj bi Šahtarju iz Donecka za 21-letnega krilnega napadalca že poslali ponudbo v višini 40 milijonov evrov in 20 milijonov evrov bonusov, vendar si Ukrajinci za Mudrika želijo večji kup denarja.

Na nogometni tržnici so aktivni tudi aktualni angleški prvaki. Manchester City se je namreč po poročanju Romana že dogovoril za prestop 19-letnega argentinskea vezista Maximoja Perroneja, ki bo v zameno za približno 7,5 milijonov evrov prišel iz Veleza. Kakšne načrte imajo španski velikani? Trener Real Madrida Carlo Ancelotti je že pred nekaj tedni zatrdil, da se Real Madrid v zimskem prestopnem roku ne bo krepil, saj imajo Madridčani v svoji ekipi vse, kar potrebujejo. Vseeno pa naj bi se vodstvo Madridčanov že sestalo z agentom angleškega bisera Juda Bellinghama, ki je sicer zelo zadovoljen s situacijo v Borussiji iz Dortmunda, a naj bi ga bili Nemci pripravljeni poleti prodati za pravo ceno, ki naj bi znašala vsaj 150 milijonov evrov. Tudi Barcelonin predsednik Joan Laporta je že dejal, da Barcelona v zimskem prestopnem roku ne bo kupovala igralcev, je pa pustil odprta vrata za morebitne posoje ali podpise nogometašev brez odškodnine. Po poročanju španskih medijev se zdi, da so Katalonci usmerili pogled v še enega dragulja dortmundske Borussie in sicer Youssoufa Moukokoja, ki si ga poleti želijo pripeljati na Spotify Camp Nou. A ker Katalonci niso v najboljšem finančnem stanju, bodo morali pred tem kakšnega igralca še prodati. Za Francka Kessieja, ki ni najbolj zadovoljen z minutažo naj bi se zanimal angleški prvoligaš Tottenham, na izhodnih vratih pa naj bi bil tudi že poletni prišlek Raphinha, ki se pri Barceloni enostavno ne znajde.

Atletico Madrid se bo tako kot Barcelona raje kot na prihode osredotočil na odhode nogometašev. Na izhodnih vratih Colchonerosov naj bi bil Joao Felix, čigar agent Jorge Mendes že lep čas sestankuje pri angleških prvoligaših in za svojega klienta iišče novega delodajalca. Atletico je sicer že zapustil brazilski napadalec Matheus Cunha, ki se je na posojo (z možnostjo odkupoa) odpravil k Wolverhampton Wanderersom, na posojo pa je odšel tudi mladi Marcos Paulo, ki se je vrnil v rodno Brazilijo. Se pa naj bi enajstkratni španski prvaki zanimali za Brightonovega vezista Alexisa Mac Allisterja, ki je nase opozoril na nedavnem mundialu, zaradi česar bo angleški prvoligaš lahko pše dodatno zasolil ceno zanj. Na drugi strani pa nja bi se za Atelticovega novopečenega svetovnega prvaka Rodriga De Paula zanimali italijanski klubi: Juventus, Inter, Milan in Roma.

Za odmevno prestopno 'bombo' je že pred novim letom poskrbel portugaslki superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki se je po razhodu z Manchester Unitedom preselil v Savdsko Arabijo, kjer bo naslednji dve leti in pol igral za tamkajšnji Al Nasr.

Na mundialu so nase opozorili tudi hrvaški reprezentanti: Dominik Livaković, Joško Gvardiol in Josip Juranović, ki so se znašli na radarju evropskih velikanov. Vratarja Dinama naj bi si podrobneje ogledovali Unitedovi, Chelseajevi in Fenerbahčejevi skavti, Gvardiol je že dalj časa tarča tako Manchester Cityja kot tudi Chelseaja, ki pa se resno zanima tudi za Juranvoića, saj na položaju desnega bočnega branilca potrebuje zamenjavo za znova poškodovanega Reeca Jamesa.

Poleg Chelseaja imajo polno dela tudi skavti najbogatejšega evropskega kluba - Newcastle Uniteda, ki od menjave lastništva dalje ne špara z denarjem. Srake naj bi se resno zanimale za Realovega Ferlanda Mendyja, Leicestrovega Yourija Tielemansa, Brightonovega Moisesa Caiceda, Ajaovega Edsona Alvareza in pa tudi mladega Valladolidovega talenta Ivana Fresnedo.