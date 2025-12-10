'Z novim vetrom lahko Slovenija spet zajadra visoko'

Jon Gorenc Stanković že šesto sezono brani barve graškega Sturma, ki je v tem času prekinil prevlado RB Salzburga in prevzel primat v avstrijskem nogometu. 29-letni slovenski reprezentant kot kapetan kluba cilja na tretji zaporedni državni naslov, obenem pa je prepričan, da bodo tudi za reprezentanco kmalu napočili boljši časi.

Jon Gorenc Stanković je s Sturmom po dvakrat osvojil državno prvenstvo in avstrijski pokal. FOTO: 24ur.com icon-expand

Jon Gorenc Stanković je eden štirih Slovencev, ki se lahko pohvalijo z zadetkom v Premier League. Štiri leta je bil član Huddersfielda, za katerega je skupno zbral le 46 nastopov, od tega 11 med angleško elito. Poleti 2020 je v iskanju bolj redne minutaže nov dom našel pri graškem Sturmu. Obrambno naravnani vezist, ki lahko po potrebi igra tudi v zadnji vrsti, je hitro postal nezamenljiv v zasedbi graškega kluba. Že februarja 2021 je prvič nosil kapetanski trak, zadnji dve sezoni pa je polnopravni kapetan kluba, s katerim je v lanski sezoni nastopal celo v Ligi prvakov. Čeprav njihovi ljubljenci aktualne sezone niso začeli po željah, med navijači Sturma prevladuje mnenje, da trenutno spremljajo eno najboljših, če ne kar najboljšo generacijo v zgodovini kluba, ustanovljenega leta 1909.

"Čeprav smo imeli nekaj slabih tekem, klub v zadnjih letih raste. Osvojili smo veliko lovorik, igrali Ligo prvakov in Ligo Evropa. Tukaj se dogaja nekaj nepozabnega in upam, da bomo tudi tako nadaljevali," pravi Gorenc Stanković, ki je s soigralci postavil kup mejnikov. Sturm je že rekordno peto sezono zapored v skupinskem/ligaškem delu evropskih tekmovanj in ima priložnost, da prvič v svoji zgodovini poveže tri naslove avstrijskega prvaka. Skromnejši začetek aktualne sezone je med navijači poskrbel za nekaj negodovanja, a slovenski reprezentant pravi, da negativnega pritiska na ulicah Gradca ne občuti. "Če navijači pristopijo, je to vselej s spodbudnimi besedami," je pojasnil.

Navijači Sturma sodijo med najbolj goreče v Avstriji. Stadion Merkur Arena je razprodan za večino tekem, a negativnega pritiska v času slabših rezultatov nogometaši niso občutili. FOTO: 24ur.com icon-expand

Predsednik, ki kramlja z novinarji in pozdravlja navijače

Tudi navijači radi poudarjajo, da gre pri Sturmu za veliko, enotno družino. Ob našem obisku za mestni derbi proti GAK-u smo hitro spoznali, da to niso le prazne besede. Predsednik Christian Jauk je v klubskih prostorih prisrčno pozdravil slehernega zaposlenega, tudi z novinarskimi kolegi pa je izmenjal kar nekaj neformalnih besed. Jauk je sicer znan po tem, da pred pomembnejšimi tekmami velikokrat obišče tribuno za golom, kjer so najglasnejši navijači kluba. Gorenca Stankovića smo zato vprašali tudi, ali vidi realno možnost, da bi do konca kariere ostal član kluba. "V nogometu se nikoli ne ve. Vedno je možnost. Moja pogodba je veljavna do 2027. Čez dobro leto se bomo skupaj usedli s športnim direktorjem in razmislili, kaj je najboljše. Sami veste, da v nogometu en dan si, drugi pa te več ni. Uživam v trenutnem momentu in ne razmišljam preveč, kaj bo."

Jon Gorenc Stanković, kapetan in ljubljenec navijačev. FOTO: Profimedia icon-expand

'Z novim vetrom lahko Slovenija spet zajadra visoko'

Kmalu po selitvi iz Huddersfielda v Sturm je Gorenc Stanković oktobra 2020 dočakal debi v slovenski članski reprezentanci, za katero je doslej zbral 33 nastopov. Na lanskem evropskem prvenstvu mu je zdaj že bivši selektor Matjaž Kek priložnost ponudil na vseh štirih tekmah, za kar mu bo vedno ostal hvaležen. "Spremembe se vedno dogajajo. Rad bi se mu zahvalil za vse, kar je naredil za nas, tudi zame. Igrali smo na velikem tekmovanju, zame je bila to nepozabna izkušnja. Kako naprej, se bodo odločali drugi. Spremembam se je v nogometu nemogoče izogniti." V neuspešnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo se je pogosto zdelo, da naša reprezentanca na igrišču nima potrebne energije, še manj pa navdiha. Zato je bila javnost enotna, da je bila sprememba na mestu selektorja nujna. Gorenc Stanković pa se ne strinja z oceno, da v reprezentanci ni bilo prave energije. "Težko je to reči, ker smo zelo dobra 'klapa'. Vedeli smo, da imamo težko skupino. Z eno dobro tekmo na začetku bi se lahko vse obrnilo," je prepričan nekdanji član Borussie Dortmund, ki verjame, da tudi za reprezentanco kmalu prihajajo boljši časi: "Gledati za nazaj je brezpredmetno. Moramo gledati naprej, hitro bodo tu kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Mislim, da lahko z novim vetrom Slovenija spet zajadra visoko."

Kdo bo na selektorskem mestu nadomestil Matjaža Keka, še ni znano. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Horvat uživa v vlogi kreatorja igre

Gorenc Stanković še zdaleč ni edini razlog, da so Slovenci visoko zapisani med navijači Sturma. Že štiri sezone je med najpomembnejšimi nogometaši kluba Tomi Horvat, ki je letos z devetimi asistencami daleč najboljši asistent. Pred dvema sezonama je denimo odločil pokalni finale proti dunajskemu Rapidu. Vezist, ki se najbolje znajde na desni strani, prav tako pravi, da se v največjem štajerskem mestu počuti odlično. Upa, da bo s takšnimi predstavami vlogo nosilca igre iz klubske ravni kmalu prenesel tudi na reprezentančno.

Tomi Horvat je začel vseh 16 prvenstevnih tekem Sturma v tej sezoni. FOTO: 24ur.com icon-expand

Milanič igral v Ligi prvakov, Grloci navduševal z obrambami

Med možnimi kandidati za prevzem izbrane vrste se omenja Darka Milaniča, ki je v Gradcu prav tako pustil neizbrisljiv pečat. Kot nogometaš je za Sturm med letoma 1993 in 2000 zbral 241 nastopov in dvakrat nastopal v Ligi prvakov. "Čeprav ni izstopal, je bil tip nogometaša, ki ga šampionske ekipe nujno potrebujejo," nam je o nekdanjem osrednjem branilcu iz Izole povedal eden od navijačev. Milanič je nato klub vodil tudi kot trener in ga zapustil po 54 tekmah, ko je na njegov naslov potrkal angleški Leeds. Velik pečat je v črno-belem delu Gradca pustil tudi vratar Damir Grloci, ki je v Sturm iz Maribora prestopil davnega leta 1968. Po isti poti je na začetku osemdesetih šel vezist Zvonko Breber, ki je v Sturmu igral med letoma 1980 in 1984. "Svojim" Slovencem bodo pri Sturmu namenili prispevek v naslednji izdaji klubske revije.

Otrok Maribora Damir Grloci je branil z značilno "baretko". FOTO: X icon-expand

"Z legendarno kapo in rahlo noro naravo je navduševal navijače. Nepozaben je ostal njegov lov na miš med tekmo proti Rapidu leta 1970," so se sprva dotaknili Grlocijevih obramb in nato dodali: "Prav tako nepozabne so asistence v Mariboru odraslega Zvonka Breberja v osemdesetih letih. Doslej najpomembnejši Slovenec v črno-belem dresu pa je bil z 241 nastopi Darko Milanič." Če bosta Gorenc Stanković in Horvat nadaljevala s predstavami, s katerimi v zadnjih sezonah razvajata zveste navijače Sturma, bo Milaničev status najboljšega Slovenca v zgodovini kluba kmalu ogrožen.