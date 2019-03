Z rasistično izjavo razburil tudi Putina: Smešno je, da za Rusijo igrajo temnopolti igralci

Ruske oblasti se že desetletja ukvarjajo s težavo rasizma v nogometu, ki ga nikakor ne uspejo izkoreniniti. Očitno pa ni težava zgolj v navijačih, ampak tudi pri nogometaših. Nekdanji napadalec ruske izbrane vrste, Fulhama, Readinga, Stuttgarta in sedanji član Urala iz Jekaterinburga, Pavel Pogrebnjak, je namreč v pogovoru za enega izmed ruskih tabloidov izjavil, da se ne strinja s politiko reprezentance, da Rusijo zastopajo temnopolti nogometaši. Seveda njegova izjava ni bila sprejeta z odobravanjem, obsodil pa jo je že obsodil varuh človekovih pravic v Rusiji Mikhail Fedotovin o tem obvestil tudi predsednika države Vladimirja Putina.

Obveščena je tudi ruska nogometna zveza, ki bo napadalca najverjetneje finančno kaznovala, grozi pa mu tudi prepoved igranja. "Res ne razumem tega in ne vidim nobene prednosti. Zakaj je Ari (Ariclenes da Silva Ferreira, v Braziliji rojeni nogometaš Rusije, op. p.) prejel rusko državljanstvo? Meni je smešno, ko temnopolti nogometaš predstavlja ruski nogomet. Ne me narobe razumeti, Mario Fernandesje odličen nogometaš, toda mi imamo Igorja Smolnikovega, ki igra na njegovem položaju in je enako dober. Mislim, da bi lahko sestavili reprezentanco brez tujcev," je povedal Pogrebnjak in seveda povzročil val ogorčenja. Krovni nogometni organi kot sta FIFA in UEFA, se namreč že leta z različnimi akcijami in sporočilo borijo proti rasizmu v nogometu.

"Moje prepričanje je sledeč, da lahko vsak nogometaš, ki prejme rusko državljanstvo, zastopa tudi barve reprezentance. Barva njihove kože, oči, las, to nima nikakršne zvez s tem in to bi moralo biti jasno vsem," pa je izjavo obsodil varuh človekovih pravic, Fedotov.