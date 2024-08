'Z remijem nismo zadovoljni'

V Stožicah sta se srečala dva od treh glavnih pretendentov za naslov državnega prvaka. Ljubljanska Olimpija je v derbi z aktualnimi prvaki iz Celja, ki jih vodi nekdanji trener zmajev Albert Riera, šla z boljšo popotnico, saj na skupno osmih tekmah še ni doživela poraza, ob tem pa v državnem prvenstvu še ni prejela zadetka. A tokrat so Ljubljančani prejeli dva in dopadljiv obračun na največjem slovenskem stadionu se je končal z miroljubnim remijem (2:2), ki pa domači tabor nikakor ni zadovoljil.

Ljubljančani so po deveti tekmi v novi sezoni še naprej neporaženi.

Kot aktualni prvaki in ekipa, ki se bori za naslov, nikoli ne moremo biti srečni s točko, toda zadovoljen sem s pristopom in vložkom ekipe. Za nami je šesta tekma v osemnajstih dneh in kljub utrujenosti smo bili na nivoju. Albert Riera, trener Celja

Po zmagi nad moldavskim Sheriffom so v Stožicah gostovali Celjani. Slednji so pred 3000 gledalci dvakrat zaostajali, vendar na koncu prišli do izenačenja. Za zeleno-bele sta zadela Brazilec Diogo Pinto in Portugalec Pedro Lucas. "Ne moremo biti zadovoljni s točko. Prikazali smo dobro podobo, ustvarili veliko priložnost, zares lep nogomet tokrat. Toda ko na takšnih tekmah ne izkoristiš vsega tega, si hitro kaznovan. To je prišlo v obliki dveh prekinitev. Celjani imajo dobre izvajalce in to so znali izkoristiti," je za uradno klubsko spletno stran o razpletu brez zmagovalca dejal strateg Olimpije Victor Sanchez.

O napadalnem delu zasedbe: "Delali bomo na tem, da v bodoče izkoristimo ustvarjeno. Tudi mi smo sicer zadeli iz kota, vendar je bilo na splošno preveč zapravljenega v zrelih situacijah. Posvetili se bomo temu in poskušali biti odločnejši spredaj. Ob dveh zadetkih nam je uspelo zatresti še dve vratnici, tukaj so še ostale zares lepe priložnosti. Ko igraš na takšni ravni, po navadi zares dosežeš več golov."

Pedro Lucas (levo) je zabil drugi gol za zmaje. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

O dveh odličnih začetkih: "V oba polčasa moraš vselej stopiti aktivno. Prvih 20 minut smo imeli vse pod nadzorom. Hitro smo povedli in lahko bi dosegli še kakšen zadetek. Gol za 1:1 je padel iz izolirane priložnosti, saj jim do takrat nismo dopustili ničesar. Sledilo je izenačeno nadaljevanje. Po pogovoru v slačilnici smo izboljšali postavitev in prišli do vodstva. Z naše strani zelo pozitivna sprememba. Po rahlem odmiku pa nova izolirana priložnost po protinapadu in izenačenje. Malce se pozna, da obe ekipi igrata Evropo, a kljub temu se zna naše moštvo skozi celotno tekmo dobro odzvati. Tudi po zaslugi tega smo bili nevarni vse do zadnjih sekund."