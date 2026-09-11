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Nogomet

'Z zadetki se ne obremenjujem, pomembno je, da United zmaga'

Manchester, 11. 09. 2026 09.01 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
A.V.
Benjamin Šeško

Nogometaši Manchester Uniteda so s prepričljivo zmago s 4:0 nad azerbajdžanskim Sabahom vstopili v novo tekmovalno sezono v elitni Ligi prvakov. Za rdeče vrage se je med strelce vpisal tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško, ki po tekmi ni mogel skriti navdušenja nad predstavo svojega moštva.

"Menim, da je za nami odlična tekma v Ligi prvakov. Še posebej za naše navijače, ki jim vsaka zmaga veliko pomeni," je le nekaj trenutkov po visoki uvodni zmagi nad Sabahom (4:0) uvodoma dejal strelec tretjega gola za Manchester United Benjamin Šeško.

Slovenski napadalec je na najboljši možni način izkoristil priložnost in dosegel svoj drugi zadetek v vseh tekmovanjih na začetku nove sezone. Po vratarju Evertona je moral zaradi Šeška po žogo v svojo mrežo tudi čuvaj mreže azerbajdžanskega predstavnika v najelitnejšem klubskem tekmovanju na svetu.

"Znašel sem se v položaju, ko sem lahko pretekel svojega tekmeca, zaobšel vratarja in dosegel zadetek. Ta gol mi veliko pomeni, saj je plod moštvene igre. Iz tekme v tekmo igramo bolje, sezona pa bo dolga in naporna, tako da bo vsak dobil svojo priložnost za dokazovanje," je nadaljeval dobro razpoloženi Radečan v dresu Manchester Uniteda.

Strateg rdečih vragov Michael Carrick ima, glede na prikazano na začetku sezone, sladke skrbe pri izbiri napadalnih možnosti. "Zelo pomembno je, da lahko več igralcev doseže zadetke. Ko imaš širok nabor nogometašev, ki so v vsakem trenutku zmožni doseči zadetek oziroma spremeniti potek dogodkov na igrišču, je tekmecem precej težje analizirati vašo igro. Upam, da bomo nadaljevali v podobnem ritmu," pravi nekdanji vezist, danes pa trener Uniteda.

Benjamin Šeško je dosegel svoj drugi zadetek v letošnji sezoni. Po vratarju Evertona v angleškem prvenstvu je moral zaradi slovenskega napadalca po žogo v svojo mrežo tudi čuvaj mreže azerbajdžanskega Sabaha.
Benjamin Šeško je dosegel svoj drugi zadetek v letošnji sezoni. Po vratarju Evertona v angleškem prvenstvu je moral zaradi slovenskega napadalca po žogo v svojo mrežo tudi čuvaj mreže azerbajdžanskega Sabaha.
FOTO: Profimedia

"Že v nedeljo nas čaka prvi mestni derbi v sezoni. Vemo, za kako pomembno tekmo gre in kaj ta pomeni za naše navijače. Z zadetki se ne obremenjujem, najpomembneje je, da United na koncu zmaga. Zdaj se moramo čim bolje spočiti, regenerirati in v nedeljo znova pokazati svoj pravi obraz," je še dodal Šeško.

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