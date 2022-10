Za Barcelono proti Interju šteje samo zmaga

Barcelona in Inter se bosta drevi (prenos od 20.40 naprej na Kanalu A in VOYO) pomerila v derbiju četrtega kroga Lige prvakov. Pred osmimi dnevi so bili na prvem medsebojnem obračunu boljši nogometaši iz Milana, ki bi bili na Camp Nouu zagotovo zadovoljni že s točko. Na drugi strani se od domačih pričakuje, da bodo krenili na vse ali nič. V primeru, da jim ne uspe zmagati, bi si namreč močno otežili pot v izločilne boje, brez katerih so ostali že v lanski sezoni.

Po polovici odigranih tekem v skupini C je stanje naslednje: münchenski Bayern je na prvem mestu z devetimi točkami in bi lahko drevi na gostovanju pri zadnjeuvrščeni Viktorii iz Plzna že potrdil napredovanje. Za drugo mesto pa se borita Inter, ki je pri šestih točkah, in Barcelona, ki po dveh porazih zagotovo ne more biti zadovoljna z vsega tremi točkami. Če bo Inter nocoj prišel vsaj do remija, potem mu v preostalih dveh tekmah za napredovanje zadostuje že zmaga proti Viktorii, kar je glede na razmerja moči v skupini C zelo verjetno, če ne kar pričakovano. V primeru, da nocoj ne zmaga, bi Barcelona morala upati na čudež Čehov na Giuseppe Meazzi, obenem pa doma premagati Bayern. Zaradi tega je jasno, da bodo nogometaši Blaugrane na nabito polnem Camp Nouu proti Interju krenili po vse tri točke, ki bi jih ohranile v realnem boju za osmino finala. "To bo za nas kot finale. Vsi upamo, da se bo dobro izteklo in da bomo na koncu napredovali v izločilne boje," je o pričakovanjih pred – morda že – odločilnim obračunom povedal Pedri. 'Prejšnji teden bi morali igrati bolje' Prejšnji torek je Inter doma zmagal z 1:0, potem ko je tik pred koncem prvega dela edini zadetek na tekmi dosegel Hakan Calhanoglu. V drugem polčasu je imela Barcelona številne priložnosti, a do zadetka ji ni uspelo priti. Xavi Hernandez je po srečanju besnel zaradi domnevno spornih odločitev slovenskega sodnika Slavka Vinčiča, kar pa razpleta ni spremenilo. Na koncu je ostalo le dejstvo, da Katalonci kljub občutni terenski premoči niso našli rešitve za zgoščeno obrambo Interja. "Pričakujemo podobno tekmo kot prejšnji teden. So zelo obrambno nastrojeni, z globokim srednjim blokom. Na treningih smo se temu, kako ga prebiti, veliko posvečali. Takrat bi morali igrati bolje, zato smo danes v neugodnem položaju. Na nas je, da se iz njega izvlečemo," je povedal Xavi, ki še naprej ne more računati na Andreasa Christensena, Hectorja Bellerina, Ronalda Arauja, Julesa Koundeja in napadalca Memphisa Depayja. icon-expand Simone Inzaghi je kritike, ki so postali glasni po bledem začetku sezone v Serie A, vsaj delno utišal prejšnji teden z zmago proti Barceloni. FOTO: AP Interju v Evropi kaže bistveno bolje kot v Serie A Barcelona je že lani ostala brez osmine finala, zato bi bilo vnovično slovo pred izločilnimi boji veliko razočaranje. Na drugi strani pa za Inter – sploh glede na trenutno formo v domačem prvenstvu, kjer zaseda šele sedmo mesto – velja, da bi bilo napredovanje v hudi konkurenci Bayerna in Barce velik uspeh. "Že pred prejšnjo tekmo sem govoril, da je Barcelona za nas velik izziv. Na srečo smo se nanj odlično odzvali, kar bomo morali tokrat ponoviti. Kot vedno pravim, do konca skupinskega dela nas čakajo še trije finali. Prvi že v sredo, ki bo ključen za napredovanje. Vsi vemo, da nas čaka odličen tekmec, a od izziva ne bežimo," pa je na torkovi novinarski konferenci razmišljal trener gostov Simone Inzaghi. icon-expand 4. krog Lige prvakov