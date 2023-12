Za biti ali ne biti: Mariboru in Olimpiji igra samo zmaga

V Ljudskem vrtu bo danes odigran drugi večni derbi sezone. Vložek bi težko bil večji, saj bosta morali obe moštvi nujno napadati vse tri točke. Maribor mora začeti nizati zmage, če se bo želel spomladi še boriti za naslov. Olimpija pa bi v primeru poraza in zmage Celja proti Kopru padla na -8, zato Marcel Ratnik pravi: "Šteje le zmaga."

icon-expand Prvi večni derbi v tej sezoni so z 2:1 dobili zmaji. FOTO: Luka Kotnik

17. krog prve lige so zmaji pričakali na drugem mestu s petimi točkami zaostanka za vodilnim Celjem. Grofje bi se moral ože v soboto pomeriti s Koprom, a je bilo srečanje zaustavljeno zaradi snega. Maribor je trenutno še dve mesti za Olimpijo, predvsem pa lahko mariborske navijače bode v oči 14 točk zaostanka. Jasno je, da bo morala četa Anteja Šimundže čim prej začeti nizati zmage, če bo želel v drugem delu sezone še upati na boj za naslov. Vijoličasti so v prvenstvu nazadnje zmagali pred skoraj mesecem dni v Domžalah, sledil je poraz proti Celju in remi brez golov proti Muri. Šimundža pravi, da je napredek posameznikov viden "Moramo biti Maribor, ki je tekmovalen. Dejstvo je, da proti Celju nismo bili toliko slabši, da bi si zaslužili poraz. Nismo pa dobili točke in zdaj je pred nami največja tekma v ligi in tako se tudi moramo obnašati. Napredek posameznikov je viden, to opažam tudi na treningih. Fantje so v zadnjem obdobju pridobili več samozavesti v igri," največji slovenski klubski obračun optimistično pričakuje trener Maribora. Strateg, ki je Maribor vodil tudi v Ligi prvakov, se dobro zaveda pomembnosti derbija: "Vsi derbiji na svetu prinašajo velik vložek. Štejejo pa le tri točke. Za nas je pomembno, da nedeljsko tekmo sprejmemo kot tisto, na kateri želimo biti Maribor, ki si ga vsi skupaj želimo videti. Začenši z menoj, od prvega do zadnjega igralca ter vsakega posameznika v klubu. Naš cilj je, da se gostje v Ljudskem vrtu ne počutijo dobro."

icon-expand Zmaji so v četrtek na katastrofalni zelenici v Stožicah izgubili proti Lilleu. FOTO: Damjan Žibert

Olimpija časa za pripravo ni imela veliko Zmaji pod vodstvom novega trenerja Zorana Zeljkovića v prvenstvu še niso izgubili in so v nizu treh zaporednih zmag. V četrtek pa so v Konferenčni ligi doma klonili proti Lillu. "Velikokrat sem imel privilegij, da smo bili med udeleženci skupinskega dela evropskih tekmovanj. To je obremenitev, a hkrati tudi privilegij. O pogojih, ki so jih imeli v četrtek, ne bi. Ne vem, kako bo to vplivalo na njih. So pa prvič v tem evropskem ritmu, to je dejstvo," se je na novinarski konferenci današnjih nasprotnikov dotaknil Šimundža.

icon-expand Olimpija pod vodstvom Zorana Zeljkovića na petih prvenstvenih tekmah še ni prejela gola. FOTO: Damjan Žibert

Ratnik: Šteje le eno – zmaga Zmaji so kljub dejstvu, da so imeli manj časa za regeneracijo in pripravo na tekmo v vlogi favoritov. Osrednji branilec Marcel Ratnik je pred potjo v štajersko prestolnico izpostavil, da so v zadnjem obdobju v domačem prvenstvu občutno dvignili raven svoje igre. "Prejemamo malo zadetkov. Tako želimo nadaljevati tudi v prihodnje. Derbi je zagotovo najbolj posebna tekma v slovenskem prostoru, zato šteje le eno. Zmaga. Zavedamo se, da bi z morebitnim uspehom ostali tik za petami vodilnim Celjanom, kar bi bilo pred napetim zaključkom leta vsekakor zelo pozitivno," se ogromnega vložka zaveda 19-letni steber ljubljanske obrambe. Ratnik ima na derbije v zadnjem obdobju odlične spomine. Na zadnjem prvenstvenem v lanski sezoni je Olimpija z zmago potrdila naslov prvaka, potem pa so zmaji večne rivale ugnali še v finalu pokala v Celju. Edini derbi v tej sezoni je bil 16. septembra na sporedu v Stožicah, kjer je prav tako slavila Olimpija z 2:1. Drugi gol za zmaje je prispeval prav Ratnik.