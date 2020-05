Za Borussio Mönchengladbach bo navijalo 13.000 kartonastih navijačev

Borussia Mönchengladbach je gostila prvo tekmo nemške prve lige brez navijačev, in sicer že 11. marca, le malo preden je bila sezona zaradi pandemije novega koronavirusa prekinjena. Ena izmed navijaških skupin kluba Fanprojekt Mönchengladbach je prišla na idejo, da bi natisnili slike navijačev v naravni velikosti, ki bi potem zasedle stadion.

Izrezane podobe so nameščene na drugače praznem stadionu, imetniki letnih kart pa imajo ta privilegij, da njihova podoba zaseda njihov stalen sedež."Uredili bomo blizu 13.000 izrezanih podob, prejeli pa smo skoraj že 20.000 naročil," je za agencijo SID dejal Thomas Ludwing, vodja navijaške skupine. Idejo podpira tudi športni direktor klubaMax Eberl: "To je lepa akcija, ki bo ustvarila atmosfero na stadionu. Čeprav je obenem to opomnik, da nogomet brez navijačev ni enak."

"To je čudovito. Res imamo občutek, da nismo sami, ko treniramo na stadionu," je dodal trener Gladbacha Marco Rose. Gladbach je tretji v nemškem prvenstvu in za vodilnim Bayernom iz Münchna zaostaja šest točk. Pretekli konec tedna, ko se je nemška liga po dvomesečnem premoru nadaljevala, je Borussia Mönchengladbach s 3:1 premagala Eintracht Frankfurt.