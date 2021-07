Za Celje odslej Danec Jakobsen

"Takoj ko sem slišal za priložnost od mojega agenta, ki mi je povedal veliko stvari o klubu in ligi, sem bil zelo navdušen. Začutil sem, da je to lahko priložnost, ki bi si jo zagotovo želel in kot danski igralec poskusil nekaj čisto novega," je še dejal Jakobsen. Pred prihodom v Slovenijo je v 40 nastopih v danski prvi ligi dosegel pet golov in prispeval 2 podaji. Celjani bodo svojo sezono začeli doma, čaka pa jih Maribor.