Za angleškega četrtoligaša bo na odločilni tekmi 'navijal' tudi Shaq

Zaradi veljavnih "protikoronskih" ukrepov v Veliki Britaniji na tribunah stadiona Northampton Towna ne bo gledalcev, so pa se v vodstvu kluba odločili, da v slogu številnih nogometnih kolektivov v Evropi in po svetu tribune napolnijo z navijači iz kartona. Med njimi bo tudi zvezdniški obraz, NBA-legenda Shaquille O'Neal , ki velja za velikega navijača "čevljarjev", ki bodo prvo polfinalno tekmo s Cheltenham Townom doma odigrali 18. junija. Sledi še povratni dvoboj v gosteh in nato morebiten finale na londonskem Wembleyju.

"Shaq, ki ga imajo številni za enega največjih igralcev v košarkarski zgodovini, je podprl Northampton Town in projekt Cobbler in the Crowd (Čevljar v občinstvu, op. a.), njegova izrezana podoba pa bo v občinstvu, ko se bodo čevljarji pomerili z drozgi (Cheltenhamom, op. a.),"so dodali pri Northamptonu.