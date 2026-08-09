Oče nogometne legende: Jorge Messi in boj za sinove sanje

Jorge Messi FOTO: AP

Čeprav danes ime Lionela Messija pozna ves svet, je bila njegova pot do nogometne nesmrtnosti vse prej kot samoumevna. Preden je postal svetovna ikona, je v rodni Argentini preživljal težko otroštvo. Že v najzgodnejših letih je kazal izjemen talent, a njegova obetavna zgodba bi se lahko končala, še preden se je zares začela. Argentincu so namreč pri 10 letih diagnosticirali pomanjkanje rastnega hormona. Leto pozneje je začel zdravljenje, vendar je bila terapija za njegovo družino velik finančni zalogaj. Njegov oče Jorge Messi je s svojim zavarovanjem lahko kril le dve leti zdravljenja. In prav v trenutku, ko se je zdelo, da bo denar postal ovira, ki bo mlademu Leu preprečila normalno odraščanje in uresničitev njegovih nogometnih sanj, je Jorge stopil v ospredje. Začel se je boj očeta, ki ni bil pripravljen dovoliti, da bi sinovo zdravstveno stanje določilo meje njegovim sanjam.

Jorge in Lionel Messi FOTO: X

Ko so se pred Lionelom ena za drugo zapirala vrata, je Jorge začel iskati tista, ki bi jih bilo mogoče še odpreti. Za Lea ni iskal zgolj načina, kako nadaljevati zdravljenje – iskal je pot do prihodnosti, za katero je verjel, da mu pripada. Medtem ko so se okoli njega kopičile ovire in dvomi, je Jorge vztrajal. Verjel je v svojega sina, v njegov talent in v sanje, ki so se drugim morda zdele nedosegljive. Verjel je v dečka, v čigar nogah je videl nekaj, česar svet še ni znal prepoznati – bodočo nogometno legendo.

Odločitev, ki je zaznamovala zgodovino

In tako sta se Jorge in Leo Messi 17. septembra 2000 vkrcala na letalo proti Barceloni, kjer je imel mali Lionel preizkus pri evropskem velikanu FC Barceloni. Preizkus, od katerega je bilo odvisno, ali se bodo njegove nogometne sanje nadaljevale ali bodo ugasnile.

Messi 2005 FOTO: AP

Za večino bi bil to trenutek, ko bi pritisk postal prevelik. Ko bi noge postale težke, dvomi glasnejši, sanje pa nenadoma bolj oddaljene. Toda Leo Messi pač ni del večine in izstopal je tudi pri svojih rosnih 13 letih. Časopisi v Španiji so takrat poročali, da so predstavniki Barcelone potrebovali le nekaj trenutkov, da so v Argentincu prepoznali poseben talent. Vendar v nogometu, kot se je pokazalo že tolikokrat, o usodi ne odločajo le trenutki na igrišču. Namreč kljub temu, da so bili predstavniki trenerskega štaba Barce navdušeni nad prikazanim nogometnim mojstrstvom drobnega Lea, uprava Barcelone ni želela kar takoj podpisati Messija. Oklevanje je bilo v veliki meri povezano s finančnim stanjem kluba in zdravniško oskrbo, ki bi jo najstnik potreboval za nadaljevanje svojega fizičnega razvoja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Takrat je na oder stopil Jorge Messi. Sledil je trenutek, ki je danes že del nogometne folklore – zgodba o najbolj znanem prtičku v zgodovini. Dnevi so minevali, odgovora katalonskega velikana pa ni bilo. Jorge je vedel, da čas neusmiljeno teče in da bi se lahko vrata, skozi katera je Leo pravkar stopil na pot proti nogometni veličini, vsak trenutek zaprla. Zato je postavil ultimat: če Barcelona ne bo sprejela odločitve in predložila pogodbe, se bosta z Leom vrnila v Argentino.

In tako sta Jorge Messi in takratni tehnični direktor Barcelone Carles Rexach na navaden prtiček zapisala ter podpisala predpogodbo. Ta improvizirani podpis sicer ni predstavljal uradne pogodbe, temveč osebno zavezo Rexacha, da bo Barcelona naredila vse potrebno, da mladi Argentinec ostane. Danes se zdi skoraj neverjetno, da je lahko tako majhen kos papirja odločal o usodi enega največjih športnikov vseh časov. Toda prav ta prtiček, ki je zagotavljal financiranje Messijevega zdravljenja in njegov podpis pogodbe z La Masío, je postal simbol trenutka, ko je bilo treba verjeti, tvegati in stopiti korak naprej, še preden je bilo karkoli zagotovljeno. Ta legendarna simbolična predpogodba je bila leta pozneje prodana na dražbi za skoraj 895.000 evrov.