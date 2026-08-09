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Nogomet

Oče nogometne legende: Jorge Messi in boj za sinove sanje

Rosario, 09. 08. 2026 08.08 pred enim dnevom 3 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
Lionel in Jorge Messi

V trenutku žalosti, ki se je zgrnila nad družino Messi in ki je pretresla nogometno javnost, v ospredje stopa zgodba očeta, ki je verjel v sina, ko vanj še ni verjel ves svet. Jorge Messi je sprejel odločitev, ki je za vedno spremenila življenje mladega Lea Messija in odprla vrata zgodbi, ki je postala ena največjih v zgodovini športa.

Jorge Messi
Jorge Messi
FOTO: AP

Čeprav danes ime Lionela Messija pozna ves svet, je bila njegova pot do nogometne nesmrtnosti vse prej kot samoumevna. Preden je postal svetovna ikona, je v rodni Argentini preživljal težko otroštvo. Že v najzgodnejših letih je kazal izjemen talent, a njegova obetavna zgodba bi se lahko končala, še preden se je zares začela.

Argentincu so namreč pri 10 letih diagnosticirali pomanjkanje rastnega hormona. Leto pozneje je začel zdravljenje, vendar je bila terapija za njegovo družino velik finančni zalogaj. Njegov oče Jorge Messi je s svojim zavarovanjem lahko kril le dve leti zdravljenja. In prav v trenutku, ko se je zdelo, da bo denar postal ovira, ki bo mlademu Leu preprečila normalno odraščanje in uresničitev njegovih nogometnih sanj, je Jorge stopil v ospredje. Začel se je boj očeta, ki ni bil pripravljen dovoliti, da bi sinovo zdravstveno stanje določilo meje njegovim sanjam.

Jorge in Lionel Messi
Jorge in Lionel Messi
FOTO: X

Ko so se pred Lionelom ena za drugo zapirala vrata, je Jorge začel iskati tista, ki bi jih bilo mogoče še odpreti. Za Lea ni iskal zgolj načina, kako nadaljevati zdravljenje – iskal je pot do prihodnosti, za katero je verjel, da mu pripada. Medtem ko so se okoli njega kopičile ovire in dvomi, je Jorge vztrajal. Verjel je v svojega sina, v njegov talent in v sanje, ki so se drugim morda zdele nedosegljive. Verjel je v dečka, v čigar nogah je videl nekaj, česar svet še ni znal prepoznati – bodočo nogometno legendo.

Odločitev, ki je zaznamovala zgodovino

In tako sta se Jorge in Leo Messi 17. septembra 2000 vkrcala na letalo proti Barceloni, kjer je imel mali Lionel preizkus pri evropskem velikanu FC Barceloni. Preizkus, od katerega je bilo odvisno, ali se bodo njegove nogometne sanje nadaljevale ali bodo ugasnile.

Messi 2005
Messi 2005
FOTO: AP

Za večino bi bil to trenutek, ko bi pritisk postal prevelik. Ko bi noge postale težke, dvomi glasnejši, sanje pa nenadoma bolj oddaljene. Toda Leo Messi pač ni del večine in izstopal je tudi pri svojih rosnih 13 letih. Časopisi v Španiji so takrat poročali, da so predstavniki Barcelone potrebovali le nekaj trenutkov, da so v Argentincu prepoznali poseben talent.

Vendar v nogometu, kot se je pokazalo že tolikokrat, o usodi ne odločajo le trenutki na igrišču. Namreč kljub temu, da so bili predstavniki trenerskega štaba Barce navdušeni nad prikazanim nogometnim mojstrstvom drobnega Lea, uprava Barcelone ni želela kar takoj podpisati Messija. Oklevanje je bilo v veliki meri povezano s finančnim stanjem kluba in zdravniško oskrbo, ki bi jo najstnik potreboval za nadaljevanje svojega fizičnega razvoja.

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Takrat je na oder stopil Jorge Messi. Sledil je trenutek, ki je danes že del nogometne folklore – zgodba o najbolj znanem prtičku v zgodovini.

Dnevi so minevali, odgovora katalonskega velikana pa ni bilo. Jorge je vedel, da čas neusmiljeno teče in da bi se lahko vrata, skozi katera je Leo pravkar stopil na pot proti nogometni veličini, vsak trenutek zaprla. Zato je postavil ultimat: če Barcelona ne bo sprejela odločitve in predložila pogodbe, se bosta z Leom vrnila v Argentino.

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In tako sta Jorge Messi in takratni tehnični direktor Barcelone Carles Rexach na navaden prtiček zapisala ter podpisala predpogodbo. Ta improvizirani podpis sicer ni predstavljal uradne pogodbe, temveč osebno zavezo Rexacha, da bo Barcelona naredila vse potrebno, da mladi Argentinec ostane. Danes se zdi skoraj neverjetno, da je lahko tako majhen kos papirja odločal o usodi enega največjih športnikov vseh časov. Toda prav ta prtiček, ki je zagotavljal financiranje Messijevega zdravljenja in njegov podpis pogodbe z La Masío, je postal simbol trenutka, ko je bilo treba verjeti, tvegati in stopiti korak naprej, še preden je bilo karkoli zagotovljeno.

Ta legendarna simbolična predpogodba je bila leta pozneje prodana na dražbi za skoraj 895.000 evrov.

Razlagalnik

La Masía je ime za slovito mladinsko akademijo nogometnega kluba FC Barcelona. Ime izhaja iz katalonske besede za kmečko hišo, saj je bila akademija prvotno nastanjena v stari kamniti stavbi iz leta 1702, ki stoji v neposredni bližini stadiona Camp Nou. Akademija je znana po svojem edinstvenem sistemu vzgoje mladih nogometašev, ki temelji na tehnični dovršenosti, taktični inteligenci in skupni filozofiji igre, ki jo goji članska ekipa Barcelone.

Pomanjkanje rastnega hormona (GHD) je medicinsko stanje, pri katerem hipofiza ne proizvaja zadostne količine rastnega hormona, kar vodi do upočasnjene rasti in nizke rasti pri otrocih. Zdravljenje vključuje redno prejemanje sintetičnega rastnega hormona, kar otroku omogoči, da doseže normalno višino in se fizično razvije. V Messijevem primeru je bilo to zdravljenje ključnega pomena, saj bi brez njega težko dosegel fizične zmogljivosti, potrebne za vrhunski profesionalni nogomet.

Carles Rexach je nekdanji španski nogometaš in trener, ki je bil večino svoje kariere tesno povezan z FC Barcelono. Kot igralec je bil član legendarne ekipe, kasneje pa je v klubu opravljal različne vloge, vključno z vlogo pomočnika trenerja Johana Cruyffa in tehničnega direktorja. Prav v vlogi tehničnega direktorja je leta 2000 prepoznal izjemen potencial mladega Messija in s svojo odločitvijo, da podpiše improvizirano predpogodbo na prtiček, odigral ključno vlogo pri prihodu argentinskega zvezdnika v Barcelono.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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