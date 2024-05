Za finale najprej v Novi Gorici, v četrtek prvoligaški obračun

Od klubov, ki so še ostali v tekmovanju, sta slast pokalne lovorike doslej okusila le Gorica in Mura. Goričani so bili najboljši trikrat, nazadnje leta 2014. Muraši pa so do svojega drugega naslova prišli v "koronski" izvedbi pred štirimi leti, ko so ugnali velike rivale iz Lendave.

Bučno podporo navijačev, ki jo je omenjal Srebrnič, bodo imeli v Športnem parku tudi nogometaši Beltincev. Navijaški avtobus je bil zapolnjen v le nekaj dneh. Kako tudi ne bi, ko pa ima klub iz Prekmurja priložnost, da se prvič v svoji zgodovini prebije v finale pokala.

"V tekmo gremo z željo po zmagi in prvi uvrstitvi v finale v zgodovini kluba. Podpora navijačev nam pomeni veliko ter predstavlja dodaten motiv. Imamo odlične navijače, ki z nami hodijo na gostovanja in nas podpirajo, kar je še en dokaz več, da verjamejo v nas," pred potjo v Novo Gorico pravi vezist Beltincev Luka Sočič.

Gorica trenutno zaseda drugo mesto v drugoligaški konkurenci in ima pred tretjimi Beltinci točko prednosti. Slednji so si v minulem krogu privoščili nepričakovan zdrs, saj jih je na domačem igrišču ugnala Krka (0:1). Na drugi strani je bila Gorica zanesljiva na gostovanju pri Fužinarju (2:0).

Plavo-beli so na poti do finala izločili tudi dva prvoligaša. V šestnajstini finala so bili boljši od Domžal (2:1), v prejšnjem krogu pa so s 4:1 nadigrali še njihove sosede Radomljane. Na drugi strani se je Beltincem do poti v polfinale nasmehnil tudi žreb, saj jim nasproti ni stal nihče od prvoligašev. Za uvrstitev med najboljše štiri so ugnali Tromejnik, Slatino, Gančane, Ljutomer in nazadnje po podaljških Ilirijo.