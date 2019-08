Za igralca Lilla Arsenal plačal rekordno vsoto v klubski zgodovini

Trener Arsenala Unai Emery je za klubsko spletno stran dejal, da gre za zelo obetavnega nogometaša."Nicolasa so si želeli številni najboljši evropski klubi, saj gre za zelo obetavnega nogometaša."Pepe je s tem prestopom postal tudi najdražji Afričan v zgodovini.

V Lille je prestopil leta 2014 iz Angersa."Zame je vse zelo čustveno. Za mano je dolga pot, veliko sem se trudil in podpis za ta velik klub je velika nagrada," je povedal Pepe, ki je postal četrta najdražja okrepitev v zgodovini Premier League, poroča britanski BBC. Na prvem mestu je še vedno nogometaš Manchester Uniteda Paul Pogba , za njim pa Romelu Lukaku (prav tako United) in Virgil van Dijk (Liverpool).

Nogometni reprezentant Slonokoščene obale Nicolas Pepe je iz francoskega prvoligaša Lilla, kjer je igral zadnji dve sezoni, prestopil k angleškemu Arsenalu , so danes objavili topničarji. Prestop 24-letnega napadalca, ki bo na hrbtu nosil številko 19, je ocenjen na 80 milijonov evrov plus bonusi, kar je klubski rekord. Podpisal je petletno pogodbo, dosegel je 35 golov na 74 tekmah francoske prve lige.

Leao iz Lilla v AC Milan

Mladi portugalski nogometni reprezentantRafael Leao je za 30 milijonov evrov iz Lilla prestopil v Milan, je sporočil italijanski klub, ki se je z 20-letnim napadalcem dogovoril za petletno sodelovanje. Leao naj bi v ekipi zamenjal Patricka Cutroneja, ki bo kariero nadaljeval v Wolverhamptonu.

Portugalec, ki je nastopal za vse mlajše selekcije Portugalske (s selekcijo U-17 je bil leta 2016 tudi evropski prvak), je kariero začel v Sportingu, kjer pa ni dobil priložnosti za igranje v prvi enajsterici, zato je srečo poiskal v Lillu. Prejšnjo sezono je zanj odigral 24 tekem in dosegel osem golov. Pri Milanu je to tretji novinec, pred njim sta pogodbo podpisala Bosanec Rade Krunić (Empoli) in Francoz Theo Hernandez (Real Madrid).

