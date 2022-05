Za kaos krive ponarejene vstopnice, policija aretirala 68 oseb

To je razjezilo številne privržence Liverpoola, ki so na družbenih omrežjih poročali, da so pred stadionom čakali več ur. Posnetki prikazujejo včasih kaotične prizore na vhodih in dolge čakalne vrste okoli arene, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tisoče ponarejenih vstopnic

Uefa je nato kot uraden razlog za zamudo navedla, da je na tisoče navijačev želelo vstopiti na stadion s ponarejenimi vstopnicami.

To je povzročilo zastoje pri vstopu na stadion, zato je Uefa prestavila začetek finala, da bi si tekmo lahko ogledalo čim več navijačev z veljavnimi vstopnicami, so sporočili iz Uefe.

Policija je uporabila solzivec, so še sporočili iz Uefe in izrazili sočutje do tistih, ki so jih prizadeli incidenti, ter napovedali, da bodo sodelovali s francosko policijo in francosko nogometno zvezo.