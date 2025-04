Za koga so navijali prejšnji papeži?

Vatikan in nogomet nista pojma, ki bi ju pogosto omenjali v isti sapi. Še najbolj se je rimskokatoliško cerkev v povezavi z globalno najbolj priljubljenim športom povezovalo zaradi papeža Frančiška , ki je bil že od mladosti goreč navijač San Lorenza. Nogometaše Argentinskega velikana je na svojem sedežu denimo sprejel po naslovu Cope Libertadores leta 2014.

V intervjuju za Daily Star je nekoč dejal, da je nogomet odlično sredstvo za vzgojo mladih, saj pooseblja vrednote poštenosti, solidarnosti in bratstva.

Papež Frančišek je vlogo papeža opravljal 13 let, nasledil je Benedikta XVI. , ki sicer ni tako pogosto izkazoval svoje naklonjenosti nogometu, a ni skrival, da je velik privrženec münchenskega Bayerna. Rojen je bil na Bavarskem, v vasici Marktl, ki je od Münchna oddaljena dobrih sto kilometrov.

Ko je aprila 2005 prišla novica, da je umrl papež Janez Pavel II., so osrednji trg v Krakovu preplavili navijači Cracovie.

Na družbenih omrežjih je moč najti še nekaj informacij o prejšnjih papežih in njihovih nogometnih simpatijah, vendar so te večinoma nepreverjene. Pavel VI., ki je funkcijo papeža opravljal med letoma 1963 in 1978, naj bi pesti stiskal za Lazio, vendar tega nikoli ni javno potrdil.

Isto velja za njegovega predhodnika Janeza XXIII., ki je bojda navijal za Atalanto, a je njegova edina povezava z nekdanjim klubom Josipa Iličića ta, da je bil rojen v bližini Bergama.

Tako je bistveno bolj verjetno, da so bili doslej le trije papeži resnično naklonjeni nogometu: Janez Pavel II., Benedikt XVI. in Frančišek.