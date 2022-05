Za Maradonov dres iztržili rekorden znesek: skoraj 9 milijonov evrov

Končna cena presega prejšnji rekord za dres, nošen na tekmi, ki je znašal 5,64 milijona dolarjev. Toliko so leta 2019 plačali za dres slovitega igralca bejzbola Baba Rutha . Nosil ga je v prejšnjem stoletju, med letoma 1928 in 1930, ko je igral za ekipo New York Yankees.

Prodaja Maradonove majice se je na spletu začela 20. aprila in se končala v sredo zjutraj. Izklicna cena za sinjemodro majico s številko deset je znašala šest milijonov funtov (7,2 milijona evrov).

Maradona, ki je novembra 2020 pri 60 letih umrl zaradi srčnega infarkta, je z Argentino leta 1986 osvojil svetovni naslov, potem ko je ta v finalu s 3:2 odpravila Zahodno Nemčijo.

Po objavi spletne dražbe je njegova hči Dalma trdila, da je to dres, ki ga je njen oče nosil le v prvem polčasu tekme, ko ni bilo zadetkov. Pri dražbeni hiši Sotheby's pa so to zanikali in sporočili, da imajo fotografije, ki dokazujejo pristnost majice iz drugega polčasa.