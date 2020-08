Maribor in Olimpija sporočata: Zdajšnja karantenska pravila so pretirana

"Ob včerajšnji novici, da so bili trije testi pozitivni, je Nogometna zveza Slovenije prestavila začetek prvoligaškega prvenstva, Nacionalni inštitut za javno zdravje pa je celotno ekipo poslal v samoizolacijo. Ukrep je bil spoštovan, bi pa želeli s skupnim dopisom opozoriti na s tem povezane posledice, ki so že prisotne, v prihodnje pa so lahko še bolj izražene in bi pomenile večji vpliv na celotno nogometno problematiko," sta kluba začela izjavo.

Poudarjata, da je Evropska nogometna zveza (Uefa) v svojem protokolu ob upoštevanju vseh študij predstavila temeljita navodila in sporočila, da se v primeru okužbe izloči pozitivne igralce, preostali pa nadaljujejo treninge.

"V kolikor ima ekipa vsaj 14 zdravih nogometašev, lahko ti nemoteno nastopajo v državnih in mednarodnih tekmovanjih. Povsem drugačno je izhodišče v Sloveniji: trenutno velja določilo državnih organov, da mora v primeru okužbe celotna ekipa v 14-dnevno karanteno, prepovedani pa so skupni treningi in igranje tekem," pravijo pri Mariboru in Olimpiji.

"Testirani so bili vsi igralci 1. slovenske nogometne lige, ki pa jim je zdaj kljub negativnim rezultatom onemogočeno nadaljnje delo. Podoben primer se je med pripravami na novo tekmovalno sezono zgodil tudi v NK Domžale in NK Aluminij, kjer so prav tako morali ustaviti vadbo. Takšni ukrepi s predpisano dolžino karantene se nam zdijo pretirani,"menita kluba.

Zato se zavzemata za poenotenje protokolov, ki bi omogočili prvoligaškim klubom tekmovanje in posledično tudi delovanje s sledenjem evropskih smernic v podobnih primerih, torej zgolj z izločitvijo okuženih igralcev. "Tudi v gospodarstvu se v primeru posamične okužbe ne zapirajo celotna podjetja, ampak se izolirajo okužene osebe in tako vzdržuje nemoten proces dela."

"Slovenski predstavniki v tekmovanjih za evropske pokale smo se ob aktualnih predpisih znašli v še bolj nehvaležni situaciji. Težko si je predstavljati, kako bomo uspešno zastopali državo v evropskem tekmovanju, v katerem bi po trenutnih navodilih morali odigrati uvodne tekme brez treningov. V evropskih kvalifikacijah je vitalnega pomena za nadaljnje delovanje klubov napredovanje, kar od nas pričakuje tudi javnost, ambiciozne tekmovalne cilje smo si zastavili tudi sami, a menimo, da so ob takšnih razmerah neprimerno težje uresničljivi,"še dodajajo pri Mariboru in Olimpiji, ob njiju pa bosta v Evropi tekmovala še Celje in Mura.

"Trenutna praksa ogroža izvajanje državnega prvenstva in drugih tekmovanj za slovenske klube, kar posledično pomeni tudi večjo gospodarsko škodo ter velike negativne finančne posledice za slovenski nogomet. Izguba je lahko v takšnih primerih namreč večmilijonska, saj nagrade od uspešnosti v evropskih tekmovanjih prinašajo možnost velikega prihodka,"so še zapisali.