Za Mitrovića sezona najverjetneje končana

"Črnoglede slutnje so se uresničile: Nemanja Mitrović je, žal, huje poškodovan. Čaka ga večmesečno okrevanje, sezona 2020/21 je zanj zelo verjetno končana," so o ljubljanskem branilcu Nemanji Mitroviću zapisali na spletni strani Maribora.

Mitrović se je poškodoval v 13. minuti v boju z Dariom Kolobarićem, a je nadaljeval igro, saj ni čutil bolečin. Med odmorom je zdravniška služba opravila pregled in mu ob sumu na težjo poškodbo ni dovolila vrnitve na igrišče, so pojasnili pri Mariboru.

"Natančnejši pregled je pokazal, da gre za težjo poškodbo kolena. Osemindvajsetletni branilec, ki je v tej sezoni zabil tri gole, začenja dolgotrajno okrevanje in ne bo mogel pomagati moštvu,"so še dodali pri slovenskem rekorderju po številu naslovov prvaka, ki po 11 krogih te sezone vodi na lestvici z enakim številom točk kot zasledovalca Mura in Koper. Mitrović bi se te dni moral priključiti tudi izbrani vrsti, ki jo čakajo prijateljska tekma z Azerbajdžanom ter obračuna v Ligi narodov s Kosovom in Grčijo.