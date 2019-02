Za Modrića pripravljena nova pogodba: bo ostal v Madridu?

Španski mediji tako poročajo, med njimi najbolj izpostavljena Telemadrid in zanimivo tudi Mundo Deportivo, ki je bolj naklonjen Barceloni, da so v upravi trikratnega zaporednega evropskega klubskega prvaka dokončno sklenili ponuditi hrvaškemu reprezentančnemu kapetanu in obenem ideologu igre madridskega Reala Luki Modriću novo, finančno precej zajetnejšo pogodbo s povišanjem plače z dozdajšnjih 8 na 12 milijonov evrov.



33-letnemu Zadrčanu bi veljavna pogodba potekla poleti 2020, ob tem je po lanskem svetovnem prvenstvu za usluge nekdanjega člana zagrebškega Dinama in Tottenhama pošteno zagrizel milanski Inter, ki lahko Modriću zaradi pravil Uefinega finančnega fair-playa ponudi finančno precej manj ugodno pogodbo. Ni skrivnost, da je dobitnik zadnje zlate žoge večkrat javno povedal, da bi igralsko kariero želel končati v belem dresu, toda posluha za nogometaševe 'pozive' upravi kluba vse do pred kratkim ni bilo. Če bo Luka Modrić omenjeno ponudbo sprejel, se bo najverjetneje uresničil scenarij, po katerem bi najboljši hrvaški nogometaš kariero končal na legendarnem Santiagu Bernabeuu.