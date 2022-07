Za naziv najboljših na stari celini se bodo spopadle Angležinje in Nemke

Po Angležinjah, ki so na torkovi prvi polfinalni tekmi v Sheffieldu premagale Švedinje s 4:0, so se v finale evropskega prvenstva v Angliji uvrstile tudi Nemke. Osemkratne evropske, dvakratne svetovne in olimpijske prvakinje iz leta 2016 so na drugi polfinalni tekmi v Milton Keynesu ugnale Francozinje z 2:1. Na Wembleyu bo šlo tako za ponovitev finala iz leta 2009, ko so bile z visokimi 6:2 boljše Nemke.

Za izbranke 54-letne nemške selektorice Martine Voss-Tecklenburg je oba gola dosegla Alexandra Popp v 39. in 76., za Francijo pa je zadela Kadidiatou Diani v 44. minuti. Poppova se bo tako v nedeljo v neposrednem obračunu z angleško napadalko Bethany Mead tudi pomerila za naziv najboljše strelke turnirja, saj sta obe dekleti pred zaključnim dejanjem evropskega prvenstva pri šestih zadetkih.

Najboljše strelke ženskega evropskega prvenstva: 1. Bethany Mead (Ang) in Alexandra Popp (Nem) ... 6 golov 2. Alessia Russo (Ang) ... 4 goli 3. Grace Geyoro (Fra) ... 3 goli

A je zaenkrat v nekoliko boljšem položaju Angležinja, ki je poleg šestih zadetkov prispevala tudi pet asistenc (Poppova pa nobene) in bo v primeru izenačenja po zadetkih postala prejemnica zlate kopačke.

Najboljše podajalke ženskega evropskega prvenstva: 1. Bethany Mead (Ang) ... 5 asistenc 2. Francesca Kirby (Ang) in Kosovare Asllani (Šve) ... 3 asistence 3. Osem nogometašic je vpisalo 2 asistenci, med drugim tudi Nemka Svenja Huth in Angležinji Keira Walsh ter Lucy Bronze.

Ob tem je predvsem zanimiva učinkovitost obeh napadalk. Meadova, ki klubski nogomet igra pri Arsenalu, je na prvenstvu zaenkrat stoodstotna. 27-letna napadalka je šestkrat streljala na gol nasprotnic in prav tolikokrat tudi zadela. Poppova, sicer članica VfL Wolfsburga, pa je od Angležinje le odtenek manj natančna, saj je za šest zadetkov potreboval sedem strelov v okvir vrat nasprotnic.

Nemčija je pred polfinalno tekmo v skupinskem delu premagala Dansko s 4:0, Španijo z 2:0 in Finsko s 3:0, v četrtfinalu pa je bila boljša od Avstrije z 2:0. Proti Francozinjam so tako Nemke prejele sploh prvi zadetek na prvenstvu in so v tem pogledu le nekoliko slabše od Angležinj, ki so v skupinskem delu premagale Avstrijo z 1:0, Norveško z rekordnih 8:0 in Severno Irsko s 5:0, v četrtfinalu po podaljških Španijo z 2:1, v polfinalu pa Švedsko z visokimi 4:0. Za gostiteljice zaključnega turnirja so gole dosegle Bethany Mead (34.), Lucia Bronze (48.), Alessia Russo (68.) in Francesca Kirby (77.), navijačem pa bo tekma ostala v spominu zaradi zadetka Russove, ki je poskrbela za pravo mojstrovino.

Levinje so torej do polfinala prišle s skupno gol razliko +19 (zabile so 20 in prejele le en zadetek), Nemke pa +12 (13 danih in en prejet zadetek). Ob tem je tudi zanimivo, da so Levinje vseh pet tekem prvenstva začele z isto začetno enajsterico. Anglija se je tako še tretjič uvrstila v finale evropskega prvenstva. Na premiernem zaključnem turnirju stare celine 1984 je bila od nje boljša Švedska, na Finskem 2009 pa prav tokratna nasprotnica Nemčija.

