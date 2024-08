Izjemno zanimanje za povratni obračun Olimpije in Rijeke

Pet dni pred vročim povratnim obračunom Olimpije in Rijeke so Stožice polovično zasedene, kar je za ljubljanske razmere odlično. Tako kot na prvi tekmi na Rujevici si lahko obe ekipi obetata izjemno podporo. Zmaje je na Kvarnerju bodrilo dobrih 400 navijačev, Rijekini pa so vstopnice za gostujoči sektor v Stožicah razgrabili v manj kot 24 urah. Olimpija jim je sicer namenila 800 mest.

Glavni razlog za povečano zanimanje ljubljanskega občinstva so odlični rezultati, saj njihovi ljubljenci vodijo v domačem prvenstvu, v kvalifikacijah za Konferenčno ligo pa so že preskočili dve oviri (Polisjo Žiromir in Sheriff Tiraspol), ob tem pa so tudi na prvi tekmi proti favoriizrani Rijeki pokazali zavidljiv obraz in povsem zasluženo prišli do remija (1:1). Na desetih tekmah v vseh tekmovanjih v tej sezoni še ne poznajo poraza, pri čemer so prejeli vsega štiri zadetke.