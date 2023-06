'Za pozitiven izid na Finskem je potrebna odločnejša igra'

"To bo pomembna tekma, tako kot vsaka v skupini, v kateri se je že pokazalo, da bo boj izenačen. Res je to šele začetek kvalifikacij, ampak naše želje smo povedali takoj po žrebu. Podobne pa imajo verjetno tudi domačini. Pričakujemo dobro, kakovostno tekmo pred polnimi tribunami in pozitiven izid za Slovenijo," je na novinarski konferenci na severu Evrope povedal selektor Slovenije Matjaž Kek .

Jaka Bijol , ki bo v odsotnosti Jana Oblaka nosil kapetanski trak, pa je o Finski povedal: "Zagotovo je to organizirana ekipa, zna se postaviti na igrišču. V prehodih so Finci dobri, toda pozoren je treba biti na vse. Ne veš, od kod preti nevarnost. Tako da bo treba biti pozoren vseh 90 minut."

Ta se je dotaknil tudi Finske. "Njena moč je v kolektivu, v posameznikih, ki znajo kakovost podrediti ekipi. To so pokazali na zadnjih tekmah. Izpostaviti kogarkoli pa bi bilo podcenjevanje nekoga drugega. Tako se pripravljamo na Finsko kot na ekipo," je dodal.

Poudaril pa je, da bo to nova pomembna tekma, saj "vemo, kaj je naš končni cilj". "Pripravljeni smo na tekmo in da na njej dosežemo pozitiven izid," je še dejal in zaključil, da morajo nadgraditi igro s prejšnjih tekem. Z njim se je strinjal tudi selektor, ki pravi, da bodo morali biti odločnejši kot na prejšnjih obračunih. Ob tem pa je zadovoljen s tem, kar so fantje pokazali na treningih, "da pa bo tekma pokazala, kaj smo naredili dobrega ali pa preveč slabega".

O enajsterici za tekmo s Finsko kot običajno ni želel govoriti, tako tudi ni povedal, kdo bo zamenjal Oblaka v vratih. "Vemo, kdo bo vratar, bom pa ostal pri navadi, da o imenih ne bom govoril." Je pa povedal, da so ga fantje glede tega, češ, kaj bo pa zdaj, ko ni kapetana Oblaka, tudi pozitivno presenetili. "Vsaka tekma je nov izziv, ti mladi, ki dozorevajo in ki gredo proti 40. nastopu za reprezentanco, so pokazali primerno zrelost in skupno energijo. Zelo sem zadovoljen glede tega."

Dejal je sicer, da vse ni idealno, saj so nekateri sveži, drugi pa imajo večjo igralno prakso. "Treba bo dobro 'zarotirati'. Nekaj je igralcev, ki bodo težko zdržali visok ritem, kakršnega pričakujem na tekmi s Finsko, kaj šele z Dansko. Modro bo treba porazdeliti minute, bo pa treba igrati v visokem ritmu in agresivno, na višji ravni kot prej."