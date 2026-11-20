Izbrance Boštjana Cesarja v dodatnih kvalifikacijah čakata dve tekmi, doma in v gosteh, med 25. in 30. marcem, zmagovalec bo igral v elitni ligi A.
Slovenija in Wales sta se doslej pomerila le enkrat, 17. avgusta 2005, ko se je dvoboj na stadionu Cardiff Cityja končal brez zadetkov. Cesarjeva četa trenutno zaseda 49. mesto na mednarodni lestvici Fife, Wales pa je 41.
"Vse ekipe, bi bile zelo zahtevne. Vseeno nam je bilo, koga dobimo. Wales je dobra ekipa, čeprav je ne poznamo," je v prvem odzivu po žrebu povedal slovenski selektor.
Slovenska vrsta je skupinski del lige narodov v skupini B1 končala na drugem mestu za Švico ter pred Škotsko in Severno Makedonijo.
Brez regionalnih derbijev v play-offu
V Nyonu so izžrebali še druge pare dodatnih kvalifikacij za napredovanje. Za ligo A se bo borila še Bosna in Hercegovina z Dansko, Madžarska s Srbijo in Irska s Hrvaško. Pari za napredovanje v ligo B pa so Ciper - Severna Makedonija, Estonija - Romunija, Ferski otoki - Gruzija in Belorusija - Izrael.
Znani pa so tudi četrtfinalni pari, kamor so se prebile najboljše ekipe iz lige A. Prvi par sestavljata Francija in Španija, drugega Norveška in Anglija, tretjega Nizozemska in Portugalska, četrtega pa Belgija in Nemčija. Četrtfinale bo marca.
Znano je tudi že, kdo se bo s kom meril v polfinalu. Zmagovalec obračuna Nizozemska - Portugalska bo igral proti boljšemu iz dvoboja Španija - Francija, zmagovalec dvoboja Belgija - Nemčija pa proti boljšemu iz dvoboja Norveška - Anglija. Polfinalna dvoboja bosta 9. oziroma 10. junija, finale in tekma za tretje mesto pa 13. junija.
V prejšnjih štirih izvedbah lige narodov je dvakrat slavila Portugalska, ki je tudi branilka naslova, po enkrat pa Francija in Španija.
* Pari četrtfinala:
Španija - Francija
Norveška - Anglija
Nizozemska - Portugalska
Belgija - Nemčija
* Para polfinala:
Nizozemska/Portugalska - Španija/Francija
Belgija/Nemčija - Norveška/Anglija
* Pari play-offa za napredovanje v ligo A:
BiH - Danska
Madžarska - Srbija
Irska - Hrvaška
Slovenija - Wales
* Pari play-offa za napredovanje v ligo B:
Ciper - Severna Makedonija
Estonija - Romunija
Ferski otoki - Gruzija
Belorusija - Izrael
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