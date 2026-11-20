Slovenija je v svoji skupini zasedla drugo mesto, zaostala je le za Švico.

Izbrance Boštjana Cesarja v dodatnih kvalifikacijah čakata dve tekmi, doma in v gosteh, med 25. in 30. marcem, zmagovalec bo igral v elitni ligi A.

Slovenija in Wales sta se doslej pomerila le enkrat, 17. avgusta 2005, ko se je dvoboj na stadionu Cardiff Cityja končal brez zadetkov. Cesarjeva četa trenutno zaseda 49. mesto na mednarodni lestvici Fife, Wales pa je 41.

"Vse ekipe, bi bile zelo zahtevne. Vseeno nam je bilo, koga dobimo. Wales je dobra ekipa, čeprav je ne poznamo," je v prvem odzivu po žrebu povedal slovenski selektor.

Slovenska vrsta je skupinski del lige narodov v skupini B1 končala na drugem mestu za Švico ter pred Škotsko in Severno Makedonijo.