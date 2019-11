Za prihodnost slovenskega ženskega nogometa se ni bati: 'Lahko se merimo z vsemi na svetu'

Slovenska ženska članska reprezentanca je na gostovanju na Nizozemskem vknjižila poraz (1:4), a navdušila z igro in pristopom. Nizozemke, aktualne evropske prvakinje in svetovne podprvakinje, so v šestih tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2021 prejele tri gole – vse tri jim je zabila prav Slovenija. In tudi na to je ponosna ena izmed najmlajših reprezentantk v ekipi selektorja Boruta Jarca 18-letna Ana Milović . "Za nami je izjemna izkušnja. Ne igraš vsak dan proti evropskim prvakinjam in svetovnim podprvakinjam. Nismo se ustrašile uglednih tekmic, še posebej v prvem delu smo bile povsem enakovredne, ko je bil tudi rezultat izenačen," se spominja spektakla v Arnhemu ena izmed najmlajših članic Ana Milović. "V nadaljevanju so Nizozemke pokazale pravo moč in dokazale, da niso po naključju ena izmed najboljših reprezentanc na svetu ta hip. Toda tudi me smo bile zelo enakovredne, lahko smo ponosne, kako smo igrale proti favoritinjam," je še povedala mlada Ljubljančanka, ki je nastopila v drugem polčasu tekme. "Presrečna sem, da mi je strokovno vodstvo namenilo priložnost za dokazovanje na tako pomembni tekmi in proti tako kakovostnim tekmicam. Nisem se ustrašila, upam, da sem upravičila zaupanje. Prvo tekmo v Sloveniji nisem igrala, saj sem bila z reprezentanco U19, sedaj pa sem tudi dočakala nastop proti odličnim Nizozemkam."

Slovenija prvi del kvalifikacij za Euro 2021 končuje z dvema zmagama in tremi porazi. Kvalifikacije se za zasedbo selektorja Boruta Jarca nadaljujejo marca 2020, ko Slovenija sprva gostuje na Kosovu in začenja lov na potrditev 2. mesta, ki odpira pot na tako želeno 2. mesto, ki posredno ali neposredno zagotavlja uvrstitev na veliko in odmevno tekmovanje, kjer članske ženske vrste še ni bilo. "Nismo še obupale, čeprav so v tem trenutku Rusinje v prednosti. Nizozemska bo prva v skupini, za drugo mesto pa se bomo udarile z Rusinjami. Čeprav smo izgubile doma pa smo prepričane, da jih lahko uženemo na gostovanju," širi optimizem pred nadaljevanjem kvalifikacij članice ljubljanske ekipe ŽNK Olimpija, tudi prva strelka zelenih iz prestolnice, kot tudi domačega prvenstva. "Sedaj se bomo posvetili klubskim obveznostim, toda nekje v glavi bomo imele tudi to, kar nas čaka spomladi. Ponavljam, verjamem, da nam bo uspel veliki met že v teh kvalifikacijah in se bomo uvrstile na EP. Težko bo, a verjamemo v vase." Ana Milović je že nekaj časa na radarju številnih evropskih klubov. Pri 18-letih kaže velik talent, ki ni ostal neopažen. "Rada bi končala šolo in se nato vpisala na univerzo, seveda pa je moj glavni cilj, da v prihodnosti zaigram za kakšen velik klub. Zavedam se, da me čaka veliko dela, toda prepričana sem, da mi bo uspelo. V Sloveniji imamo veliko mladih igralk, tako da se nam tudi po tej plati ni bati za prihodnost ženske reprezentance."



Kdo na Euro 2021?

V kvalifikacijah sodeluje 47 reprezentanc, ki bodo s prvim delom kvalifikacij opravile med 29. avgustom 2019 in 22. septembrom 2020. Ekipe so razdeljene v devet skupin – dve po šest ekip (v A in B) in sedem po pet. Na evropsko prvenstvo se direktno uvrsti devet prvakinj skupin in po tri najboljše drugouvrščene zasedbe. Šesterica preostalih drugouvrščenih pa igra dodatne kvalifikacije, ki bodo na sporedu oktobra 2020 (med 19. in 27.10. 2020). Leta 2017 so na domačem evropskem prvenstvu prvakinje postale Nizozemke.

Finale na Wembleyju

Anglija bo gostila 13. evropsko prvenstvo za članice, sodelovalo bo 16 reprezentanc. Domačinke so na tekmovanje uvrščene neposredno. Evropsko prvenstvo se začne 11.7. 2021 in sklene 1.8. Igralo se bo na devetih štadionih v osmih mestih, finale bo na Wembleyju.