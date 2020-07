Gorica in Triglav sta se na prvi tekmi razšla z remijem

Prvo dejanje "boja za Prvo ligo" v Mestu vrtnic se je končal brez zmagovalca, odločitev o zadnji ekipi, ki bo v prihodnji sezoni nastopala v elitnem ligaškem domačem tekmovanju, bo padla čez štiri dni v gorenjski metropoli. Poleg skupnega zmagovalca goriško-kranjskega obračuna bodo v PLTS v sezoni 2020/21 igrali še Celje, Maribor, Olimpija, Mura, Aluminij, Bravo, Tabor Sežana, Domžale in Koper. Goričani in Kranjčani so brezkompromisno začeli prvi medsebojni kvalifikacijski obračun za elitno domače ligaško tekmovanje v sezoni 2020/21. Oboji so se gnali do skrajnih meja, prvo priložnost pa so si izborili domači nogometaši.

Po globinski podaji Leona Mariniča se je v sijajni priložnosti znašel nigerijski napadalecBede Amarachi Osuji, njegov strel pa je z bravurozno obrambo ubranil Jalen Arko in že v uvodu tekme preprečil najhujše. V izenačenem in enakovrednem obračunu so v nadaljevanju dvakrat gorenjski nogometaši, žoga je po strelu Gabra Petrica z 20 metrov švignila mimo desne vratnice domačega vratarja Darka Marjanovića, ki se je predvsem izkazal v 17. minuti po strelu Rena Wilmotsa. Gostitelji, ki so se predvsem zanašali na atletske sposobnosti nigerijskega nogometaša v konici napada, so v 27. minuti povedli. Akcijo je začel Tine Kavčič, njegovo dolgo podajo pa je izkoristil Osuji in na spreten in zvit način popeljal svoje soigralce v vodstvo z 1:0.