Za PSG je Evropski superpokal privilegij: Vemo, da nam lahko uspe

Pred današnjo borbo za Evropski superpokal so z medijskimi obveznostmi opravili tudi aktualni zmagovalci Lige prvakov. PSG se bo za prestižno lovoriko udaril s Tottenhamom, o občutkih pred obračunom pa so spregovorili trener Luis Enrique, kapetan Marquinhos in mladi zvezdnik Nuno Mendes, ki je v pogovoru s Sanjo Modrić stopil tudi pred našo kamero. Prenos tekme na Kanalu A in VOYO, začnemo ob 20.30.

Nogometaši PSG-ja so dan pred tekmo s treningom začeli ob 19. uri, dobro uro kasneje pa smo ob igrišču ulovili Nuna Mendesa. 23-letni Portugalec, po mnenju mnogih trenutno najboljši levi bočni branilec na svetu, je v minuli sezoni Lige prvakov na 16 tekmah zabil štiri gole in prispeval dve podaji. "Počutimo se odlično, pripravljeni smo na tekmo, ki bo vsekakor zelo zahtevna. Lanska sezona je bila dolga, a naredili smo vse, da smo pripotovali v dobrem stanju," je uvodoma dejal Mendes.

Parižani so v prejšnji sezoni poleg Lige prvakov osvojili vse tri domače lovorike, kljub številnim trofejam pa so močno motivirani, da v zrak dvignejo tudi Evropski superpokal. "Ta lovorika bi nam pomenila veliko. Minula sezona je bila odlična in novo želimo začeti na podoben način. Vemo, da nam lahko uspe," je še dodal Mendes, ki je o nasprotniku govoril z izbranimi besedami: "So vrhunska ekipa s številnimi odličnimi posamezniki. To je najvišja raven nogometa in soočamo se s kakovostnimi ekipami. Ena od teh je tudi Tottenham in upam, da ga bomo lahko premagali."

Mendes je po sijajni sezoni pristal na seznamu nominirancev za zlato žogo. Tam mu od soigralcev družbo delajo Ousmane Dembele, Vitinha, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Joao Neves, Kvicha Kvaratskhelia, Desire Doue in Gianluigi Donnarumma. Slednji ni pripotoval na prizorišče Evropskega superpokala, saj s klubom pri pogovorih o podaljšanju pogodbe ni našel skupnega jezika, zaenkrat pa kaže na to, da bo kariero nadaljeval pri Manchester Cityju.

Brez zadržkov je na novinarski konferenci o svojem dosedanjem prvem vratarju spregovoril trener Luis Enrique: "Donnarumma ni več del ekipe, to je bila moja odločitev. Sam sem odgovoren za to situacijo, ker si želim drugačnega vratarja in zato sem se tako odločil. Kljub temu menim, da je Gigio eden najboljših vratarjev na svetu." Superpokal bo med vratnicama začel novinec Lucas Chevalier, ki je pred nekaj dnevi zapustil Lille in PSG okrepil za 40 milijonov evrov.

V nadaljevanju je španski strokovnjak spregovoril še o današnjem nasprotniku: "Finale je vedno odlična priložnost, to je za nas privilegij in veselimo se tekme proti Tottenhamu. Ne vem, kako bodo igrali, ker so pred kratkim menjali trenerja. Z njim so trenirali en mesec, mi smo trenirali zgolj en teden, a to ni izgovor. Dali bomo vse od sebe."

Trenerjevim besedam se je pridružil tudi kapetan Marquinhos: "Odlično je začeti sezono kot aktualni zmagovalec Lige prvakov. Superpokal je privilegij, s soigralci smo prvič tukaj. Vedno želimo zmagati, a za to se bomo morali boriti. Nogometaši Tottenhama prihajajo v odlični pripravljenosti, smo pa tudi mi na zelo visoki ravni."

