Pri Radomljanih debitiral zelo talentirani Belokranjec

Za NK Radomlje je precej poseben konec tedna. Z zmago nad kadrovsko zelo močnimi Celjani so skočili na sedmo mesto prvoligaške lestvice, zdaj pa lahko v zadnjih dveh krogih pridejo celo do petega. A ne le to, pozdravili so tudi klubski rekord, saj so zabeležili najmlajšega debitanta za člansko moštvo v Prvi ligi. V 84. minuti je v igro vstopil napadalec Matej Malenšek, ki je s 16 leti in 341 dnevi postal tudi najmlajši debitant v tej sezoni Prve lige.

Matej Malenšek FOTO: NK Radomlje Gre za talentiranega Belokranjca, ki si je s svojo skromnostjo in predanostjo zaslužil tudi krstne prvoligaške minute v dresu NK Radomlje. Igra na položaju napadalca, iz virov blizu kluba pa prihajajo informacije, da ima zelo dober 'nos za gol'. Ima smisel za igro in dobro izkorišča svoje priložnosti, njegova kariera pa je trenutno pod okriljem agenta Dejana Keferta. Gre za igralca letnik 2005, z debitantskim nastopom na sobotni tekmi (zmaga nad Celjem z 2:1) pa je postal najmlajši debitant rumeno-črnih v zgodovini prvoligaškega tekmovanja. V kolikor bo nadaljeval s takšnim razvojem, bodo zagotovo prišle minute tudi v reprezentančnih selekcijah slovenske izbrane vrste.