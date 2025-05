Za rasistične žaljivke proti Viniciusu bodo morali v zapor

V Španiji je bila izrečena zgodovinska sodba proti petim navijačem Valladolida zaradi rasističnega napada na zvezdnika Real Madrida Viniciusa Juniorja. Navijači so Brazilca zasuli z vrsto žaljivk in rasističnih vzklikov, kar je sprožilo val obsojanja v Španiji in po svetu. Zdaj je jasno, da bodo morali za storjeno v zapor.

Vinicius Junior proti Valladolidu FOTO: AP icon-expand

Na tekmi španskega prvenstva, 30. decembra leta 2022, ko je Realov trener Carlo Ancelotti v 88. minuti zamenjal Viniciusa Juniorja, so navijači domačega Valladolida z rasističnimi žaljivkami napadli Brazilca.

Nato je na Instagramu zaokrožil posnetek s tribun stadiona Jose Zorrilla, na katerem je jasno slišati, kako gledalci rasistično zmerjajo Viniciusa in mu vzklikajo, da je "opica" ter "usran črnuh". Realov igralec, ki slovi po tem, da pogosto burno reagira ob takšnih zadevah, se je presenetljivo mirno sprehodil mimo dela, kjer so bili omenjeni navijači, in se na žaljivke ni odzval.

Navijače so s pomočjo teh posnetkov prepoznali, kmalu zatem pa je Real Valladolid zaradi vpletenosti v incident suspendiral 12 članov kluba. Preiskava je pokazala, da je pet gledalcev neposredno odgovornih za najhujše prekrške. Sodna preiskava je trajala več kot dve leti, obtoženi pa so med postopkom priznali krivdo in izrazili obžalovanje svojih dejanj. Čeprav je bil Vinicius upravičen do odškodnine, se je finančni koristi odpovedal in poudaril, da sta mu bolj pomembna pravica ter boj proti rasizmu.

