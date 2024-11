Za rasistično šalo na soigralčev račun prejel sedem tekem prepovedi

Rodrigo Bentancur je bil septembra obtožen kršitve pravil angleške nogometne zveze zaradi žaljivih komentarjev med televizijskim intervjujem junija v Urugvaju, ko je dejal, da so Son in njegovi južnokorejski soigralci vsi videti enaki.

Bentancur se je po kritikah hitro zavedel napake in se opravičil svojemu klubskemu soigralcu, tako zasebno kot tudi javno. "Sonny brat! Žal mi je za to, kar se je zgodilo, to je bila neokusna šala. Veš, da te imam rad in te nikoli ne bi žalil ali ti kaj storil. Rad te imam brat," je tedaj zapisal urugvajski vezist.