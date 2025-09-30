Svetli način
'Za Real ne bi igral za noben denar na tem svetu'

Moskva, 30. 09. 2025 08.23

A.V.
Legendarni ruski nogometaš Andrej Aršavin, ki je na vrhuncu svoje kariere branil barve londonskega Arsenala, je pred gostovanjem madridskega Reala pri kazahstanskemu predstavniku Kairatu, ki je v letošnjih kvalifikacijah za preboj v ligaški del elitne Lige prvakov med drugimi izločil ljubljansko Olimpijo, v pogovoru za španski športni časnik Marca poudaril, da nikoli ne bi mogel obleči dresa kraljevega kluba.

Varovance trenerja Xabija Alonsa nocoj čaka obračun drugega kroga elitne Lige prvakov proti Kairatu iz Almatyja.

Beli balet je v največje kazahstansko mesto prispel s slabo popotnico zadnjega prvenstvenega poraza v mestnem derbiju proti Atleticu (5:2), kar je razveselilo nekdanjega odličnega ruskega napadalca Andreja Aršavina. Svoj čas (2009–2013) član Arsenala je v daljšem pogovoru za ugledni madridski športni časnik Marca spregovoril o številnih aktualnih temah. Me drugim je poudaril, da je že od otroštva goreč navijač Barcelone.

"Zato me morate razumeti, da se veselim vsakega poraza Reala. Zanj ne bi mogel igrati za noben denar na tem svetu," je kot iz topa izstrelil danes 44-letni Aršavin. Ta je ob koncu aktivne kariere nosil dres Kairata, zato bo, jasno, stiskal pesti za svoj nekdanji klub. "Zelo se veselim te tekme, saj menim, da Kairat ni povsem brez možnosti za presenečenje. Če bodo stali kompaktno na sredini igrišča, kjer se običajno odločajo tekme na najvišji ravni, imajo lepe možnosti za osvojitev kakšne točke. Bilo bi mi toplo pri srcu v primeru Realovega poraza," pravi Andrej Aršavin.

Kontroverzni Rus, ki več kot očitno ne varčuje z besedami, je v domači javnosti dvignil veliko prahu z eno od izjav iz svoje knjige z naslovom "555 vprašanj in odgovorov o ženskah, denarju, politiki in nogometu". "Če bi imel moč, bi vsem ženskam prepovedal voziti osebna vozila. To bi storil brez pretiranega razmišljanja in razveljavil bi njihova vozniška dovoljenja." 

