Za Slovenijo ni lahkih tekem

Slovenija igra v kvalifikacijski skupini I, kjer so ob njej še Francija, Wales, Grčija, Kazahstan in Estonija. Prvo ime skupine je Francija, ki je dosedaj igrala na štirih svetovnih prvenstvih, najvišje pa je bila leta 2011 (4. mesto). Francozinje se lahko pohvalijo tudi s tem, da so bile trikrat v četrtfinalu evropskega prvenstva (2009, 2013, 2017). "Pogrešale smo se, vzdušje v reprezentanci je super. Lepo se je spet videti, se nasmejati, na treningu pa trdo delati," sprva za uradno spletno stran NZS pove kapetanka izbrane vrste Mateja Zver, ki na uvodu v sezono navdušuje v dresu avstrijskega St. Pöltna. "Sprva sem imela nekaj težav z mišico, sedaj je ta poškodba preteklost. Prihajam v formo, v kateri sem že bila. Želim si, da bi to stanje, to formo v dresu Slovenije še nadgradila in čim boljše izkoristila. Vesela sem, v Nemčiji konstantno zabija Lara Prašnikar, v Švici gole dosega Nina Predanič. Menim, da smo dobro pripravljene, zavedamo pa se, kaj pomenijo za nas te kvalifikacije," se Slovenka veseli dobrih predstav reprezentančnih kolegic, hkrati pa ji je jasno, da želi s soigralkami izkoristiti vse, kar se bo na poti kvalifikacij ponudilo. "Imamo zastavljen cilj, želimo biti na 2. mestu v kvalifikacijski skupini. A nam je še kako jasno, da gremo od tekme do tekme. V tem hipu smo povsem osredotočene na obračun z Estonijo. Ko bo tega konec, bomo imeli tri dni časa, da se pripravimo na Francijo. Kot sem že rekla: vsaka tekma je zgodba zase, na vsako se je treba drugače pripraviti. V Estoniji odkrito pričakujemo tri točke, proti Franciji pa bomo skušale izkoristiti svoje adute in presenetiti," je jasna kapetanka.



"V Estoniji smo v prejšnjih kvalifikacijah visoko zmagale, a to nič ne pomeni. Prepričana sem, da bodo sedaj domačinke odigrale drugače. V naši ekipi se zavedamo, da za nas ni lahkih tekem, so le tekme, ki jih jemljemo resno in odločno," se Mateja Zver še pomudi pri Estoniji, potem pa nekaj besed nameni še Franciji. "Vemo, da je Francija nogometna velesila, tekma v murskosoboški Fazaneriji bo težka. A smo proti Nizozemski dokazali, da lahko igramo tudi proti takim ekipam. Se pa nadejamo podpore s tribun v Murski Soboti. Dale bomo vse do sebe, da navdušimo in zadovoljimo tako publiko kot nas," v pogovoru za spletno stran NZS zaključi Mateja Zver.